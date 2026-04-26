قهرمانی بارسلونا در جام حذفی اسپانیا با شکست رئال مادرید

به گزارش ایلنا، در چنین روزی تیم فوتبال بارسلونا با پیروزی مقابل رئال مادرید در دیدار فینال، عنوان قهرمانی جام حذفی اسپانیا را به دست آورد.

بارسلونا در این مسابقه حساس و تماشایی موفق شد با نتیجه ۳ بر ۲ رئال مادرید را شکست دهد و جام قهرمانی را بالای سر ببرد.

این دیدار که میان دو رقیب سنتی فوتبال اسپانیا برگزار شد، با رقابتی نزدیک و پرهیجان همراه بود و در نهایت با برتری بارسلونا به پایان رسید تا آبی‌واناری‌ها یکی از مهم‌ترین جام‌های فصل را کسب کنند.

این پیروزی، یکی از مهم‌ترین بردهای بارسلونا برابر رئال مادرید در سال‌های اخیر به شمار می‌رود و در تاریخ ال‌کلاسیکوها ثبت شد.

انتهای پیام/