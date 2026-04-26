خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
در چنین روزی:

قهرمانی بارسلونا در جام حذفی اسپانیا با شکست رئال مادرید

کد خبر : 1778481
لینک کوتاه کپی شد.

بارسلونا در شبی تاریخی با پیروزی ۳ بر ۲ برابر رئال مادرید در فینال کوپا دل‌ری، یکی از به‌یادماندنی‌ترین قهرمانی‌های ال‌کلاسیکویی خود را جشن گرفت.

به گزارش ایلنا، در چنین روزی تیم فوتبال بارسلونا با پیروزی مقابل رئال مادرید در دیدار فینال، عنوان قهرمانی جام حذفی اسپانیا را به دست آورد.

بارسلونا در این مسابقه حساس و تماشایی موفق شد با نتیجه ۳ بر ۲ رئال مادرید را شکست دهد و جام قهرمانی را بالای سر ببرد.

این دیدار که میان دو رقیب سنتی فوتبال اسپانیا برگزار شد، با رقابتی نزدیک و پرهیجان همراه بود و در نهایت با برتری بارسلونا به پایان رسید تا آبی‌واناری‌ها یکی از مهم‌ترین جام‌های فصل را کسب کنند.

این پیروزی، یکی از مهم‌ترین بردهای بارسلونا برابر رئال مادرید در سال‌های اخیر به شمار می‌رود و در تاریخ ال‌کلاسیکوها ثبت شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
