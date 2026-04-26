تردید اسطورههای بایرن درباره اوپامکانو پیش از نبرد با پیاسجی
در آستانه دیدار حساس بایرن مونیخ و پاریسنژرمن در نیمهنهایی لیگ قهرمانان اروپا، فلیکس ماگات و اشتفان افنبرگ درباره خط دفاعی بایرن و عملکرد دایو اوپامکانو ابراز نگرانی کردند.
به گزارش ایلنا، سهشنبه شب نگاه دنیای فوتبال به پاریس دوخته خواهد شد؛ جایی که بایرن مونیخ در دور رفت مرحله نیمهنهایی لیگ قهرمانان اروپا به مصاف پاریسنژرمن، مدافع عنوان قهرمانی میرود. در حالی که بسیاری از کارشناسان درباره قدرت خط حمله دو تیم صحبت میکنند، در برنامه تلویزیونی «دوپلپاس» آلمان توجهها بیشتر به خط دفاعی بایرن و بهویژه دایو اوپامکانو معطوف شد.
فلیکس ماگات، سرمربی پیشین بایرن، با تردید درباره عملکرد این مدافع فرانسوی گفت: «در مورد اوپامکانو هیچوقت نمیتوان با اطمینان صحبت کرد. او همیشه مستعد یک اشتباه مرگبار است. البته در بازیهای بزرگ تمرکز بازیکنان به اوج میرسد و امیدوارم بایرن در خط دفاعی عملکرد باثباتی داشته باشد.»
ماگات همچنین اشاره کرد تیمهایی مانند بایرن که اغلب با رویکردی هجومی بازی میکنند، ناخواسته فضاهای زیادی در اختیار حریف قرار میدهند و همین موضوع میتواند آنها را آسیبپذیر کند؛ هرچند در مسابقات سطح بالایی مانند نیمهنهایی لیگ قهرمانان شرایط متفاوت است.
در سوی دیگر، اشتفان افنبرگ، اسطوره بایرن، نگاه محتاطانهتری به این دیدار دارد. او معتقد است: «به نظر من پیاسجی شانس بیشتری دارد. حضور مارکینیوش با آن تجربه فراوان در قلب دفاع، مزیتی مهم برای پاریسیهاست؛ چیزی که بایرن مشابه آن را در اختیار ندارد.»
دو تیم پیش از این نیز در مرحله گروهی به مصاف هم رفته بودند؛ دیداری که بایرن با وجود ده نفره شدن توانست با نتیجه ۲-۱ در پاریس پیروز شود. در آن مسابقه لوئیس دیاز هر دو گل بایرن را به ثمر رساند، اما در وقتهای تلفشده نیمه نخست اخراج شد و تک گل ژوائو نوس هم نتوانست مانع شکست پیاسجی شود.
ترکیب خط دفاعی دو تیم برای این دیدار تا حد زیادی مشخص است. لوئیس انریکه احتمالاً از حکیمی، مارکینیوش، پاچو و نونو مندس در خط دفاعی استفاده خواهد کرد و در سوی مقابل ونسان کمپانی نیز به احتمال زیاد دوباره به ترکیب لایمر، اوپامکانو، تاه و استانیشیچ اعتماد میکند.