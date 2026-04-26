توافق شفاهی منچستریونایتد و کارلوس بالبا برای انتقال در تابستان

به گزارش ایلنا، منچستریونایتد در آستانه نقل‌وانتقالات تابستانی، همچنان توجه ویژه‌ای به کارلوس بالبا، هافبک ۲۲ ساله و خوش‌آتیه برایتون دارد؛ بازیکنی که با نمایش‌های درخشان خود در لیگ برتر، نگاه شیاطین سرخ را به‌طور جدی به خود جلب کرده است.

بر اساس گزارش فابریزیو رومانو، در حال حاضر یک توافق شفاهی میان بالبا و منچستریونایتد برای انتقال در تابستان وجود دارد و این بازیکن تمایل زیادی برای حضور در اولدترافورد نشان داده است. با این حال، نهایی شدن این انتقال به چند عامل مهم وابسته است.

رومانو در کانال یوتیوب خود توضیح داده است: «هنوز فاکتورهای متعددی باید مشخص شوند؛ از جمله انتخاب سرمربی، تصمیم‌گیری درباره بودجه نقل‌وانتقالات و موضع رسمی باشگاه برایتون. می‌توانم تأیید کنم که توافق شفاهی صورت‌گرفته در سال ۲۰۲۵، برای تابستان ۲۰۲۶ نیز معتبر است و این بازیکن همچنان اشتیاق فراوانی برای پیوستن به منچستریونایتد دارد.»

بدین ترتیب، آینده بالبا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اما علاقه متقابل میان او و منچستریونایتد، احتمال انجام این انتقال را همچنان بالا نگه داشته است.

انتهای پیام/