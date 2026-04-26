حذف زودهنگام تیم والیبال مهرگان نور در نخستین گام آسیایی

به گزارش ایلنا، لیگ قهرمانان زنان آسیا ۲۰۲۶ از امروز (یکشنبه ششم اردیبهشت) به میزبانی تایلند آغاز شد و تا دهم اردیبهشت ادامه خواهد داشت. در این مسابقات هشت تیم حضور دارند و مهرگان نور با هدایت لی دو هی به عنوان نماینده ایران شرکت کرده است.

مهرگان نور در نخستین دیدار خود از ساعت ۱۵:۳۰ امروز به مصاف تیم قدرتمند ناخون راتچاسیما از تایلند رفت و در نهایت با نتیجه سه بر صفر مغلوب شد. شاگردان لی دو هی که به دلیل سفر طولانی زمینی از ساری به ترکیه و سپس پرواز به تایلند هنوز به هماهنگی کامل نرسیده بودند، در ست‌های اول و دوم با امتیازات ۲۵ بر ۱۱ و ۲۵ بر ۱۲ نتیجه را به حریف واگذار کردند. با این حال، ست سوم به شکلی نزدیک و پایاپای دنبال شد و مهرگان نور در نهایت ۳۱ بر ۲۹ شکست خورد تا در مجموع سه بر صفر زمین را ترک کند.

ناخون راتچاسیما که از سال ۲۰۰۵ فعالیت خود را آغاز کرده، با ۱۸ مدال در لیگ تایلند و هفت عنوان قهرمانی از جمله قهرمانی فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵، یکی از برترین تیم‌های این کشور محسوب می‌شود. این تیم که اکنون در رتبه ۱۳۱ جهان قرار دارد، در قهرمانی باشگاه‌های آسیا نیز کارنامه درخشانی دارد و در سال ۲۰۲۱ نایب‌قهرمان و در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ صاحب دو مدال برنز شده است.

با توجه به حذفی بودن فرمول لیگ قهرمانان زنان آسیا ۲۰۲۶، مهرگان نور با قبول این شکست، از ادامه مسابقات بازماند و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

