به گزارش ایلنا، اسطوره فوتبال اسپانیا که همواره به عنوان یکی از تئوریسین‌های داخل زمین شناخته می‌شد، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، موضوعات مختلفی را از هم‌تیمی بودن با نوابغ تاریخ تا ظهور پدیده‌های جدید بررسی کرد که در ادامه متن کامل این اظهارات را می‌خوانید:

ژاوی با بازگشت به خاطره تاریخی سال ۲۰۱۰، زمانی که سه محصول لاماسیا روی سکوی بهترین‌های دنیا ایستادند، گفت: «آن لحظه‌ای که در کنار اینیستا و مسی به عنوان سه کاندیدای نهایی کسب توپ طلا ۲۰۱۰ قرار گرفتم، وقتی برنده اعلام شد احساس آرامش کردم چون مسی بازیکن خیلی بهتری نسبت به من بود و بهترین بازیکن برنده توپ طلا شد.»

سرمربی پیشین بارسلونا در خصوص بازیکنانی که هوش بالایی در زمین دارند، معتقد است: «بازیکنانی همچون پدری، ویتینیا و... از آن دست بازیکنانی هستند که بازی را می‌فهمند. آن‌ها فقط پاس نمی‌دهند، بلکه به مرحله بعد از آن فکر می‌کنند.»

او همچنین درباره درخشش خیره‌کننده ستاره ۱۸ ساله بارسا افزود: «لامین یامال بازیکنی برگزیده و یک نابغه است. او در حال حاضر بهترین یا یکی از بهترین بازیکنان جهان است. حالا همه چیز به طرز فکر، انرژی و اشتیاق لامین برای تاریخ‌سازی بستگی دارد.»

ژاوی که تجربه حضور در هر دو جبهه را دارد، درباره چالش‌های مدیریت یک تیم تأکید کرد: «مربی بودن بسیار سخت‌تر از بازیکن بودن است چون شما مسؤول همه چیز هستید. بازیکن می‌تواند آرام و راحت زندگی کند، مربی اما باید ۲۴ ساعت فکر کند، ویدیو بازی‌ها را ببیند، کنفرانس مطبوعاتی، مدیریت بازیکنان و غیره. چیزهای زیادی وجود دارد.»

