شوک مصدومیت ژاوی سیمونز در برد حیاتی تاتنهام

به گزارش ایلنا، در جریان دیدار تاتنهام مقابل ولورهمپتون، ژاوی سیمونز پس از یک برخورد ناگهان روی زمین افتاد و با فریاد از درد، نگرانی زیادی ایجاد کرد. این هافبک هلندی زانوی خود را گرفته بود و برای دقایقی تحت درمان قرار گرفت.

سیمونز ابتدا تلاش کرد به بازی ادامه دهد، اما دقایقی بعد قادر به ادامه نبود و در حالی که به شدت درد می‌کشید، از زمین خارج شد. واکنش هم‌تیمی‌های او نیز نشان می‌داد که احتمال مصدومیت جدی وجود دارد.

در سوی دیگر، این مسابقه از نظر نتیجه برای تاتنهام اهمیت زیادی داشت. این تیم با پیروزی یک بر صفر مقابل ولورهمپتون، نخستین برد خود در لیگ برتر را پس از ۱۱۶ روز جشن گرفت؛ بردی مهم در مسیر فرار از سقوط.

گل پیروزی‌بخش تاتنهام را ژائو پالینیا، هافبک سابق بایرن مونیخ، به ثمر رساند تا تیمش را از بحران خارج کند.

با این حال، تاتنهام همچنان در منطقه سقوط قرار دارد و با دو امتیاز اختلاف نسبت به وستهم، برای بقا می‌جنگد. تنها چهار هفته تا پایان فصل باقی مانده است.

مصدومیت سیمونز می‌تواند ضربه بزرگی برای تاتنهام باشد، چرا که او یکی از مهره‌های کلیدی تیم در نبرد بقا محسوب می‌شود.

همچنین این مصدومیت می‌تواند برای تیم ملی هلند در آستانه جام جهانی نیز نگران‌کننده باشد. این رقابت‌ها از ۱۱ ژوئن آغاز می‌شود و سیمونز یکی از بازیکنان مهم هلند به شمار می‌رود. هلند در مرحله گروهی با تیم‌های ژاپن، سوئد و تونس هم‌گروه است.

هنوز مدت دوری سیمونز از میادین مشخص نشده، اما تصاویر منتشرشده نگرانی زیادی میان هواداران و مدیران باشگاه ایجاد کرده است.

انتهای پیام/