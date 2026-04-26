به گزارش ایلنا، تیم ب والیبال ساحلی ایران با ترکیب ابوالحسن خاکی‌زاده، امیرعلی قلعه‌نویی و هدایت عبدالرئوف بستگانی در ادامه رقابت‌های بازی‌های آسیایی ساحلی سانیا ۲۰۲۶ مقابل تیم چین به میدان رفت و با نتیجه دو بر صفر به پیروزی رسید.

نمایندگان ایران در ست نخست با نتیجه ۲۱ بر ۱۸ و در ست دوم با نتیجه ۲۱ بر ۱۵ حریف خود را شکست دادند تا جواز حضور در مرحله یک‌چهارم نهایی این مسابقات را به دست آورند.

