صعود تیم ب والیبال ساحلی ایران به یکچهارم نهایی بازیهایی آسیایی
تیم ب والیبال ساحلی ایران با پیروزی دو بر صفر مقابل چین در بازیهای آسیایی ساحلی سانیا ۲۰۲۶، به مرحله یکچهارم نهایی این رقابتها راه یافت.
به گزارش ایلنا، تیم ب والیبال ساحلی ایران با ترکیب ابوالحسن خاکیزاده، امیرعلی قلعهنویی و هدایت عبدالرئوف بستگانی در ادامه رقابتهای بازیهای آسیایی ساحلی سانیا ۲۰۲۶ مقابل تیم چین به میدان رفت و با نتیجه دو بر صفر به پیروزی رسید.
نمایندگان ایران در ست نخست با نتیجه ۲۱ بر ۱۸ و در ست دوم با نتیجه ۲۱ بر ۱۵ حریف خود را شکست دادند تا جواز حضور در مرحله یکچهارم نهایی این مسابقات را به دست آورند.