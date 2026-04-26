کدام یک از ستارهها جام جهانی را از دست میدهند؟
چهرههای مطرح فوتبال جهان در حالی خود را برای جام جهانی آماده میکنند که بسیاری از آنها با مشکلات بدنی و کمبود آمادگی مسابقهای دستوپنجه نرم میکنند.
به گزارش ایلنا، در فاصلهای نهچندان طولانی تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ (از ۲۱ خرداد تا ۲۸ تیر)، نگرانیها در اردوهای ملی بیش از آنکه متوجه برنامه مسابقات باشد، به فهرست مصدومان معطوف شده است. ستارههایی از تیمهای مدعی با آسیبدیدگی، افت آمادگی یا ابهام در نتایج نهایی آزمایشهای پزشکی مواجه هستند؛ شرایطی که میتواند ترکیب نهایی بسیاری از تیمها را تحت تأثیر قرار دهد.
در این میان، وضعیت بازیکنان یکسان نیست؛ برخی با مصدومیتهای عضلانی و دورههای کوتاهمدت ریکاوری روبهرو هستند و برخی دیگر حتی خطر عمل جراحی را احساس میکنند. با این حال، نتیجه برای همه مشابه است: رقابت با زمان برای رسیدن به بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان.
صلاح؛ تکرار یک نگرانی قدیمی
محمد صلاح، ستاره تیم ملی مصر، یکی از چهرههایی است که وضعیتش توجه زیادی را جلب کرده است. او در جریان پیروزی لیورپول برابر کریستال پالاس دچار پارگی همسترینگ شد؛ مصدومیتی که به حدود چهار هفته درمان نیاز دارد. بر اساس گزارشها، او دیگر در این فصل برای لیورپول به میدان نخواهد رفت، اما منابع مصری از آمادگی احتمالیاش برای جام جهانی خبر میدهند.
تصویر خروج صلاح از زمین در حالی که ورزشگاه را تشویق میکرد، یادآور تجربه تلخ او در جام جهانی ۲۰۱۸ است؛ جایی که با مصدومیت وارد رقابتها شد و نتوانست در اوج آمادگی ظاهر شود. اکنون نیز همان دغدغه تکرار شده است: رسیدن به جام جهانی، اما نه در بهترین شرایط.
میلیتائو؛ خطر جدی غیبت
در سوی دیگر، وضعیت ادر میلیتائو، مدافع برزیلی رئال مادرید، نگرانکنندهتر به نظر میرسد. او در دیدار برابر آلاوس دچار آسیبدیدگی همسترینگ شد و احتمال غیبتش در جام جهانی مطرح شده است. حتی گزینه جراحی نیز روی میز قرار دارد که در صورت تحقق، حضور او در این رقابتها عملاً منتفی خواهد شد.
برای برزیل، از دست دادن چنین مدافعی ضربهای بزرگ محسوب میشود؛ بازیکنی باتجربه که بارها در سطح اول فوتبال جهان امتحان خود را پس داده است.
استوائو؛ رؤیای نخست در خطر
مصدومیت استوائو، پدیده ۱۹ ساله برزیلی، نیز از دیگر نگرانیهای جدی است. این بازیکن در دیدار چلسی مقابل منچستریونایتد آسیب دید و باشگاهش اعلام کرده که ادامه فصل را از دست داده است. با این حال، او امیدوار است بدون جراحی و با درمان محافظهکارانه به جام جهانی برسد.
برای استوائو، این رقابتها میتوانست نخستین حضور بزرگ ملی باشد؛ فرصتی برای معرفی یک ستاره جدید. از دست دادن چنین موقعیتی برای یک بازیکن جوان، ضربهای متفاوت و سنگین محسوب میشود.
اسپانیا؛ امید به لامین یامال
در تیم ملی اسپانیا نیز نگاهها به وضعیت لامین یامال دوخته شده است. این ستاره جوان بارسلونا با مصدومیت همسترینگ مواجه شده و فصل باشگاهیاش به پایان رسیده، اما پیشبینیها از حضور او در جام جهانی حکایت دارد.
با این حال، مسئله فقط حضور نیست، بلکه میزان آمادگی اوست. یامال بازیکنی تأثیرگذار است که میتواند روند بازیها را تغییر دهد و هرگونه افت آمادگی، برنامههای تاکتیکی اسپانیا را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
در کنار او، پابلو باریوس، رودری و میکل مرینو نیز با شرایطی مبهم روبهرو هستند. باریوس در ماههای اخیر چندین بار دچار مصدومیت عضلانی شده و هنوز به ثبات نرسیده است. رودری نیز پس از بازگشت از مصدومیت زانو، دوباره با مشکل مواجه شده و وضعیتش نامشخص است. در مقابل، روند بهبودی مرینو امیدوارکنندهتر ارزیابی میشود.
گولر و خامس؛ دو نگرانی متفاوت
آردا گولر، هافبک جوان ترکیه، نیز با آسیبدیدگی همسترینگ مواجه شده و ممکن است ادامه فصل را از دست بدهد. در ترکیه، او نماد امید یک نسل به شمار میرود و هرگونه غیبتش ضربهای روحی برای تیم ملی خواهد بود.
در مقابل، وضعیت خامس رودریگس متفاوت است. او مصدوم نیست، اما کمبود دقایق بازی در تیم باشگاهیاش باعث نگرانی شده است. این بازیکن کلمبیایی در هفتههای اخیر فرصت چندانی برای حضور در میدان نداشته و از آمادگی مسابقهای فاصله گرفته است.
ژاوی سیمونز و فهرست طولانی مصدومان
ژاوی سیمونز، ستاره هلندی، نیز به دلیل آسیبدیدگی زانو تحت بررسیهای پزشکی قرار دارد و وضعیتش هنوز مشخص نیست. این موضوع بر نگرانیهای کادر فنی هلند افزوده است.
در همین حال، فهرست غایبان قطعی جام جهانی نیز در حال طولانیتر شدن است.
بازیکنانی چون تاکومی مینامینو از ژاپن، مارک-آندره تر اشتگن و سرژ گنابری از آلمان، جک گریلیش از انگلیس، خوان فویث از آرژانتین، رودریگو از برزیل، هوگو اکیتیکه از فرانسه و سامو آگههووا از اسپانیا به دلیل مصدومیتهای جدی، شانس حضور در این رقابتها را از دست دادهاند.
رقابت با زمان آغاز شده است
در نهایت، جام جهانی هنوز آغاز نشده، اما نبردی پنهان در جریان است؛ نبردی میان زمان و بازیکنان. برخی در اوج خواهند رسید، برخی با آمادگی حداقلی و برخی دیگر هرگز به خط شروع نمیرسند. این واقعیت بیرحم فوتبال ملی است؛ جایی که بزرگترین صحنه جهان، منتظر هیچکس نمیماند.