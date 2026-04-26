ابراز همدردی برانکو ایوانکوویچ با مردم ایران

به گزارش ایلنا، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کرواسی در جریان سفر به شهر واراژدین، از کمپ ورزشی و امکانات زیربنایی این شهر بازدید به عمل آورد. وی در حاشیه این بازدید، نشست صمیمانه‌ای با برانکو ایوانکوویچ، سرمربی سرشناس کروات و سکاندار سابق تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس داشت.

در این دیدار، برانکو ایوانکوویچ با زنده کردن یاد و خاطره سال‌های طولانی حضورش در فوتبال ایران، از دوران اقامت در کشورمان به نیکی یاد کرد. وی ضمن ابراز همدردی عمیق با ملت ایران، جنگ تحمیلی از سوی آمریکا و اسرائیل علیه ایران را به شدت محکوم کرد.

سرمربی اسبق تیم ملی ایران در ادامه این گفتگو، بر لزوم پایان یافتن تنش‌ها تأکید کرد و افزود: «امیدوارم هرچه زودتر سایه جنگ از روی سر ایران برداشته شود تا مردم این کشور بتوانند همچون گذشته، با آرامش در مسیر توسعه و پیشرفت گام بردارند.»

این دیدار در حالی صورت گرفت که برانکو همواره به عنوان یکی از چهره‌های ورزشی حامی ایران در مجامع بین‌المللی شناخته شده و رابطه عاطفی نزدیکی با هواداران فوتبال در ایران دارد. حضور سفیر ایران در کمپ تمرینی واراژدین و گفتگو با این مربی باسابقه، بار دیگر پیوندهای ورزشی و فرهنگی میان دو کشور را برجسته کرد.

