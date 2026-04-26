ابراز همدردی برانکو ایوانکوویچ با مردم ایران

سفیر جمهوری اسلامی ایران در کرواسی با حضور در کمپ ورزشی شهر واراژدین، با برانکو ایوانکوویچ دیدار کرد؛

به گزارش ایلنا، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کرواسی در جریان سفر به شهر واراژدین، از کمپ ورزشی و امکانات زیربنایی این شهر بازدید به عمل آورد. وی در حاشیه این بازدید، نشست صمیمانه‌ای با برانکو ایوانکوویچ، سرمربی سرشناس کروات و سکاندار سابق تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس داشت.

در این دیدار، برانکو ایوانکوویچ با زنده کردن یاد و خاطره سال‌های طولانی حضورش در فوتبال ایران، از دوران اقامت در کشورمان به نیکی یاد کرد. وی ضمن ابراز همدردی عمیق با ملت ایران، جنگ تحمیلی از سوی آمریکا و اسرائیل علیه ایران را به شدت محکوم کرد.

سرمربی اسبق تیم ملی ایران در ادامه این گفتگو، بر لزوم پایان یافتن تنش‌ها تأکید کرد و افزود: «امیدوارم هرچه زودتر سایه جنگ از روی سر ایران برداشته شود تا مردم این کشور بتوانند همچون گذشته، با آرامش در مسیر توسعه و پیشرفت گام بردارند.»

این دیدار در حالی صورت گرفت که برانکو همواره به عنوان یکی از چهره‌های ورزشی حامی ایران در مجامع بین‌المللی شناخته شده و رابطه عاطفی نزدیکی با هواداران فوتبال در ایران دارد. حضور سفیر ایران در کمپ تمرینی واراژدین و گفتگو با این مربی باسابقه، بار دیگر پیوندهای ورزشی و فرهنگی میان دو کشور را برجسته کرد.

