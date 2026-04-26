معجزه با امضای کین؛ ۵۳ گل و یک بازگشت تاریخی

به گزارش ایلنا، روحیه بالای بازیکنان بایرن به سرعت در یک نیمه اول فاجعه‌بار رنگ باخت؛ جایی که ترکیب کاملا تغییر یافته‌ی بایرن با دریافت گل‌هایی از دومینیک کور، پاول نبل و شرالدو بکر، سه گل از حریف عقب افتاد. هری کین اکنون قدرت بازگشت شگفت‌انگیز بایرن مونیخ را پس از جبران این نتیجه و پیروزی ۴ بر ۳ مقابل ماینتس، مورد تمجید قرار داده است.

کاپیتان تیم ملی انگلیس به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد تا گل پیروزی‌بخش تیمش را به ثمر برساند؛ این ۵۳مین گل او در یک فصل انفرادی خیره‌کننده بود تا غول‌های باواریا در ایالت راینلند تاریخ‌سازی کنند. این بازگشت، تنها سومین مورد در تاریخ بوندس‌لیگا بود که تیمی پس از شکست ۳ بر صفر در نیمه اول، موفق به پیروزی می‌شود؛ اتفاقی که از سال ۱۹۸۰ به بعد تکرار نشده بود.

همچنین این اولین پیروزی بایرن در تمامی رقابت‌ها پس از عقب افتادن با اختلاف سه گل یا بیشتر از سال ۱۹۸۸ بود که ثابت کرد تیم وینسنت کمپانی از سطح نادری از تاب‌آوری و سرسختی برخوردار است.

کین تغییرات تاکتیکی را تشریح کرد

هری کین پس از این برد دراماتیک، بر تغییر رویکردی که جرقه این بازگشت را زد، تأکید کرد. کین گفت: «ما در بین نیمه با هم حرف زدیم و گفتیم که باید انرژی و شدت بیشتری به بازی تزریق کنیم. فکر می‌کنم شما این تغییر را از اولین دقیقه نیمه دوم دیدید. بدیهی است که باید کیفیت خود را هم نشان دهید و من معتقدم ما با گل‌هایی که زدیم، این کار را انجام دادیم. باید به همه بازیکنان تبریک گفت؛ بازگشت از شکست ۳ بر صفر در نیمه اول، نشان‌دهنده ذهنیت بزرگ ماست.»

کاپیتان انگلیس در بین دو نیمه به همراه مایکل اولیسه وارد زمین شد تا کمپانی اشتباهات نیمه اول را اصلاح کند. کین با یادآوری چالش‌های اولیه افزود: «نیمه اول سخت بود. ما در زمینه رویکردمان به بازی، پایین‌تر از استانداردهای همیشگی بودیم. ضدحملات را به خوبی کنترل نکردیم و پوشش دفاعی‌مان مناسب نبود. همچنین در حفظ توپ کمی بی‌دقت عمل کردیم.»

کمپانی و ستایش بازگشت معجزه‌آسا

ورود مهره‌های کلیدی، چهره بازی را به طور کامل تغییر داد. نیکلاس جکسون در دقیقه ۵۳ مسیر بازگشت را آغاز کرد، سپس شوت تماشایی اولیسه و گل تساوی‌بخش جمال موسیالا کار را به تعادل کشاند. در نهایت کین در دقیقه ۸۳ گل پیروزی را به ثمر رساند. کمپانی با مرور آن لحظات پرهرج‌ومرج گفت: «احساس می‌کردیم ممکن بود قبل از استراحت بین دو نیمه، گل چهارم یا پنجم را هم بخوریم. اما پس از آن، همه چیز به کیفیت و ذهنیت برمی‌گشت. روشی که تیم در نیمه دوم با چالش روبرو شد... ما طوری جشن گرفتیم که انگار از سقوط نجات پیدا کرده‌ایم. من عاشق این نوع ذهنیت هستم.»

در حالی که دیدار نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان مقابل پاری‌سن‌ژرمن در روز سه‌شنبه در پیش است، سرمربی معتقد است این نتیجه بهترین تقویت روحی ممکن بود. کمپانی توضیح داد: «وقتی در پایان فصل به معجزه نیاز دارید، نمی‌توانید از صفر شروع کنید. شما باید به آن احساس و باور برسید و این باور امروز در تیم ما وجود داشت. این برای من اصل و اساس است.»

شکار رکوردها ادامه دارد

آمار گلزنی کین، بالاترین تعداد گل برای هر بازیکنی در پنج لیگ معتبر اروپایی است، از زمانی که روبرت لواندوفسکی در فصل ۲۰-۲۰۱۹ (فصل سه‌گانه بایرن) ۵۵ گل به ثمر رساند. فرم مهارنشدنی کین ستون فقرات موفقیت‌های داخلی بایرن بوده و توانایی او در تأثیرگذاری بر بازی حتی به عنوان بازیکن تعویضی، اهمیت او را برای تیم در آستانه نبرد قاره‌ای در پاریس دوچندان کرده است.

