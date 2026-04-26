بازیهای آسیایی ساحلی سانیا
سومین برد کبدی بازان ایران
تیم ملی کبدی ساحلی ایران در ادامه درخشش خود در رقابتهای سانیا، موفق شد در یک بازی یکطرفه و مقتدرانه، تیم ملی سوریه را با شکستی سنگین بدرقه کند.
به گزارش ایلنا، ملیپوشان شایسته کشورمان در این دیدار از همان دقایق ابتدایی تسلط خود را بر جریان مسابقه دیکته کردند. ساحلیبازان ایران با نمایش هماهنگ در خط دفاع و حملات برقآسا، اجازه خودنمایی به حریف ندادند و در نهایت با نتیجه قاطع ۵۳ بر ۳۰ به پیروزی رسیدند تا گام بلند دیگری برای صعود به مراحل نهایی بردارند.
تیم ملی ایران که با آمادگی کامل بدنی و ذهنی در این دوره از بازیها حضور یافته، از ترکیبی از بازیکنان باسابقه و جوان بهره میبرد. اعضای تیم ملی کبدی ساحلی ایران در این رقابتها را نفرات زیر تشکیل میدهند:
محمد ملاک، مسلم راشکی، علی سورتچی، مبین نظری، امیرحسین علیزاده، ماهان فرجی
نمایش هماهنگ این ترکیب تحت هدایت کادر فنی، ایران را به یکی از مدعیان اصلی کسب مدال در این تورنمنت تبدیل کرده است. با این پیروزی روحیه بخش مقابل سوریه، انتظار میرود روند موفقیتهای ملیپوشان در دیدارهای آتی نیز تداوم یابد تا بار دیگر پرچم کشورمان در مسابقات آسیایی سانیا به اهتزاز درآید.