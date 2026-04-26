خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جایزه بیرانوند به گلر ژاپنی رسید

جایزه بیرانوند به گلر ژاپنی رسید
کد خبر : 1778001
لینک کوتاه کپی شد.

سنگربان ۲۵ ساله ماچیدا زلویا با ۷ کلین‌شیت در ۱۲ بازی، عنوان بهترین دروازه‌بان فصل را از آن خود کرد؛ هرچند گل دقیقه ۹۲ فینال، مهم‌ترین کلین‌شیت او را از بین برد.

به گزارش ایلنا،  دروازه‌بان شماره یک ماچیدا زلویا با عملکردی درخشان و ثبت ۷ کلین‌شیت در ۱۲ مسابقه، به عنوان بهترین دروازه‌بان فصل معرفی شد. او در فینال نیز تا دقیقه ۹۰ دروازه‌اش را بسته نگه داشت اما در دقیقه ۹۲ روی ارسال ریاض محرز، کنترل فرانک کسیه و ضربه نهایی فراس البریکان سرانجام تسلیم شد و مهم‌ترین کلین‌شیت فصلش را از دست داد.

این گلر ۲۵ ساله پیش از مرحله یک‌هشتم نهایی در آمار کلین‌شیت‌ها پشت سر علیرضا بیرانوند قرار داشت، اما با ثبت چهار کلین‌شیت متوالی در دیدارهای رفت و برگشت یک‌هشتم، تک بازی یک‌چهارم و نیمه‌نهایی، ورق را برگرداند و جایزه‌ای را که در مرحله گروهی در اختیار دروازه‌بان ایرانی بود، به نام خود زد.

جایزه بیرانوند به گلر ژاپنی رسید

او همچنین در دو مسابقه حساس برابر الاتحاد و شباب‌الاهلی دروازه‌اش را بسته نگه داشت؛ دیدارهایی که بسیاری آن‌ها را نقطه عطف صعود ماچیدا به فینال، با وجود قرعه‌ای دشوار، می‌دانند. هرچند در بازی مقابل شباب‌الاهلی در واپسین دقایق دروازه‌اش با شوتی تماشایی باز شد، اما VAR به شکلی بحث‌برانگیز آن گل را مردود اعلام کرد تا کلین‌شیت او حفظ شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
کرمان خودرو
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید