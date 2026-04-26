جایزه بیرانوند به گلر ژاپنی رسید

به گزارش ایلنا، دروازه‌بان شماره یک ماچیدا زلویا با عملکردی درخشان و ثبت ۷ کلین‌شیت در ۱۲ مسابقه، به عنوان بهترین دروازه‌بان فصل معرفی شد. او در فینال نیز تا دقیقه ۹۰ دروازه‌اش را بسته نگه داشت اما در دقیقه ۹۲ روی ارسال ریاض محرز، کنترل فرانک کسیه و ضربه نهایی فراس البریکان سرانجام تسلیم شد و مهم‌ترین کلین‌شیت فصلش را از دست داد.

این گلر ۲۵ ساله پیش از مرحله یک‌هشتم نهایی در آمار کلین‌شیت‌ها پشت سر علیرضا بیرانوند قرار داشت، اما با ثبت چهار کلین‌شیت متوالی در دیدارهای رفت و برگشت یک‌هشتم، تک بازی یک‌چهارم و نیمه‌نهایی، ورق را برگرداند و جایزه‌ای را که در مرحله گروهی در اختیار دروازه‌بان ایرانی بود، به نام خود زد.

او همچنین در دو مسابقه حساس برابر الاتحاد و شباب‌الاهلی دروازه‌اش را بسته نگه داشت؛ دیدارهایی که بسیاری آن‌ها را نقطه عطف صعود ماچیدا به فینال، با وجود قرعه‌ای دشوار، می‌دانند. هرچند در بازی مقابل شباب‌الاهلی در واپسین دقایق دروازه‌اش با شوتی تماشایی باز شد، اما VAR به شکلی بحث‌برانگیز آن گل را مردود اعلام کرد تا کلین‌شیت او حفظ شود.

