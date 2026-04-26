آرتتا: کارمان را انجام دادیم

به گزارش ایلنا، آرسنال با پیروزی مقابل نیوکسل یونایتد، موقتاً و با یک بازی بیشتر نسبت به منچسترسیتی به صدر جدول بازگشت. تک‌گل زیبا و تماشایی ابرچی ازه که روی یک کار تیمی و کرنر کوتاه به ثمر رسید، سه امتیاز ارزشمند را برای توپچی‌ها به همراه داشت.

در این دیدار کای هاورتز دچار مصدومیت شد و ازه نیز به دلیل مشکلی که به نظر از ناحیه مچ پا بود، زمین را ترک کرد. با وجود اینکه نمایش آرسنال کاملاً ایده‌آل نبود، اما نتیجه نهایی همان چیزی بود که اهمیت داشت.

آرتتا گفت: «از این پیروزی واقعاً خوشحالم. کارمان را انجام دادیم، هرچند می‌توانستیم با اختلاف بیشتری ببریم. وقتی موقعیت‌ها را تبدیل به گل نمی‌کنید، فاصله‌ها خیلی کم می‌شود.»

او درباره شرایط مصدومان توضیح داد: «مشکلات عضلانی جزئی هستند و فکر نمی‌کنیم موضوع جدی باشد.»

سرمربی آرسنال گفت: «باید ببینیم فردا چه واکنشی نشان می‌دهد و چطور تمرین می‌کند. او بسیار مشتاق و باانگیزه است.»

آرتتا تأکید کرد: «همه‌چیز در دست خودمان بود و به رویکردمان بستگی داشت. می‌خواستیم ببریم و این کار را کردیم، اما به دنبال اختلاف بیشتری هستیم. کورس قهرمانی همچنان ادامه دارد.»

او معتقد بود: «به نظر من کاملاً کارت قرمز بود. این دومین بار در دو بازی است که چنین اتفاقی می‌افتد؛ مقابل منچسترسیتی هم همین صحنه برای هاورتز رخ داد.»

آرتتا در پایان گفت: «اگر کوتاه بازی کنید و واکنش تماشاگران را ببینید، همه‌چیز را متوجه می‌شوید. در کرنر دوم، ازه دوباره همان حرکت را تکرار کرد و در سومی گل زدیم. باید با جسارت بازی کنیم.»

آرسنال حالا با روحیه‌ای بالا به مسیر خود در کورس قهرمانی ادامه می‌دهد و همچنان چشم به لغزش منچسترسیتی دارد.

