پپ: شایسته چهارمین فینال پیاپی هستیم

به گزارش ایلنا، منچسترسیتی در دیداری نفس‌گیر برابر ساوتهمپتون، شکست را با پیروزی عوض کرد و با گل‌های جرمی دوکو و نیکو گونزالس، ناکامی تا دقیقه ۷۹ را جبران کرد تا به چهارمین فینال پیاپی جام حذفی برسد. پیش از آن فین آزاز گل برتری ساوتهمپتون را به ثمر رسانده بود.

پپ گواردیولا پس از مسابقه در گفت‌وگو با BBC گفت: «نمایش فوق‌العاده‌ای بود. بازی سختی داشتیم، اما وینگرها وقتی وارد زمین شدند ریتم را تغییر دادند. اولین باری که از نیمه زمین عبور کردند، یک گل عالی ساختند.»

او درباره تغییر روند بازی در نیمه دوم افزود: «فوتبال همیشه غیرقابل پیش‌بینی است، اما نحوه بازی ما در نیمه دوم استثنایی بود.»

سرمربی سیتی درباره گل پیروزی‌بخش نیکو گونزالس اظهار داشت: «راستش انتظار داشتم این گل را بیشتر از مهاجمان یا وینگرها ببینم، اما او کاملاً شایسته‌اش بود. فصل فوق‌العاده‌ای داشته و چه گل درخشانی زد. نیکو باید بیشتر به خودش باور داشته باشد و فقط برای بازی امن وارد زمین نشود. این ذهنیتی است که یک هافبک دفاعی باید داشته باشد. او جوان است و می‌تواند خیلی پیشرفت کند.»

گواردیولا همچنین با لحنی طنزآمیز درباره تیجانی ریندرز گفت: «به او گفتم می‌خواهم بکشمش، از بس که خوب بازی کرد! در بازی‌های اخیر کمتر فرصت داشت، اما امروز واقعاً عالی بود.»

پپ در پایان با اشاره به رکوردشکنی تیمش گفت: «همیشه خوب است در این مرحله کنار تیم‌های بزرگ رقابت کنیم. هیچ تیمی تاکنون چهار بار پیاپی به فینال نرسیده و این اتفاق فوق‌العاده‌ای است. امیدوارم همین روند را ادامه دهیم.»

منچسترسیتی با این پیروزی تنها یک گام تا فتح جام حذفی فاصله دارد و بار دیگر قدرت خود را در رقابت‌های حذفی به رخ کشید.

انتهای پیام/