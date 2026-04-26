انریکه: آماده نبرد با بایرن هستیم
سرمربی پاریسنژرمن پس از پیروزی مقابل آنژه، از فرم عالی تیمش گفت و تأکید کرد شاگردانش با اعتمادبهنفس کامل به استقبال دیدار حساس برابر بایرن مونیخ میروند.
به گزارش ایلنا، پاریسنژرمن با پیروزی قاطع خارج از خانه برابر آنژه، یک گام دیگر به قهرمانی در لیگ فرانسه نزدیک شد و حالا با روحیهای بالا خود را برای جدال بزرگ با بایرن مونیخ در نیمهنهایی لیگ قهرمانان اروپا آماده میکند.
لوئیس انریکه پس از این مسابقه در واکنش به عملکرد تیمش گفت: «وقتی چنین نمایشی میبینید طبیعی است که لبخند بزنید. فکر میکنم نتیجه کاملاً عادلانه بود. بازی سختی داشتیم؛ شرایط آبوهوا، آفتاب و حتی شروع آرام از طرف ما میتوانست مشکلساز شود، اما تمرکزمان را حفظ کردیم و در تمام طول مسابقه در جریان بازی بودیم. از این عملکرد بسیار راضی هستم.»
سرمربی پاریسیها درباره وضعیت فعلی تیمش افزود: «واضح است که در مقطع بسیار خوبی قرار داریم. فرقی نمیکند چه بازیکنانی بازی میکنند؛ عملکرد تیم یکسان است و سبک بازی تغییر نمیکند. در یک مقطع تقریباً ایدهآل هستیم؛ در مراحل پایانی لیگ قرار داریم و نیمهنهایی لیگ قهرمانان را پیش رو داریم. آمادهایم و میخواهیم از این لحظه لذت ببریم.»
انریکه در پاسخ به سوالی درباره شرایط بازیکنان و احتمال مصدومیتها با لبخند گفت: «الان زمان دادن اطلاعات به بایرن نیست! (میخندد) همه آماده هستند، همه بازیکنان پاریس آمادهاند. اشتیاق زیادی برای شروع این بازی داریم. مقابل یکی از بهترین تیمهای حال حاضر اروپا قرار میگیریم و بیصبرانه منتظر شروع مسابقه هستیم. همهچیز خوب است و مشکلی وجود ندارد.»
در جریان این دیدار نگرانیهایی درباره وضعیت اشرف حکیمی و فابیان روئیز ایجاد شده بود؛ حکیمی در ابتدای نیمه دوم تعویض شد و روئیز نیز که بهتازگی از مصدومیتی طولانی برگشته، نشانههایی از خستگی داشت. با این حال سرمربی پاریسنژرمن تأکید کرد که شرایط این بازیکنان طبیعی است و مشکل جدی وجود ندارد.
پاریسنژرمن حالا با اعتمادبهنفس بالا آماده تقابل با بایرن مونیخ است؛ تیمی که علاوه بر نزدیک شدن به قهرمانی لیگ، در اروپا نیز برای فتح جام خیز برداشته است. پیام لوئیس انریکه هم روشن بود: پاریس آماده است.