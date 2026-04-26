ستاره الاهلی بهترین بازیکن فینال لیگ نخبگان آسیا

فرانک کسیه با درخشش در فینال و نقش مستقیم در گل قهرمانی، علاوه بر فتح دومین جام آسیایی با الاهلی، عنوان بهترین بازیکن لیگ نخبگان آسیا را نیز از آن خود کرد.

به گزارش ایلنا،  فرانک کسیه، هافبک ۲۹ ساله اهل ساحل عاج، در سومین فصل حضورش در الاهلی عربستان موفق شد دومین قهرمانی خود در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا را به دست آورد. او پس از پایان دیدار فینال، از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان بهترین بازیکن این تورنمنت معرفی شد.

کسیه در فینال نیز نقشی کلیدی در گل قهرمانی تیمش داشت. او سانتر ارسالی ریاض محرز را به خوبی کنترل کرد و توپ را در اختیار فیراس البریکان قرار داد تا این بازیکن با ضربه نهایی، گل قهرمانی را وارد دروازه حریف کند و پاس گل این صحنه به نام هافبک سابق بارسلونا ثبت شود.

کسیه در مسیر قهرمانی الاهلی نیز عملکرد مؤثری داشت. او در لیگ نخبگان این فصل در ۱۰ مسابقه به میدان رفت و آمار ۳ گل و یک پاس گل را به ثبت رساند و از نظر نمرات پایگاه آماری «فوت موب» یکی از بهترین بازیکنان تیمش بود.

او همچنین در دیدار حساس مقابل جوهور دارالتعظیم گل صعود الاهلی را به ثمر رساند تا نقش مهمی در رسیدن تیمش به قهرمانی این رقابت‌ها ایفا کند.

 

