از سهگانه تاریخی تا فتح آسیا با مندی
الاهلی به اوج آسیا برگشت
از تاریخ تأسیس در سال ۱۹۳۷ تا لحظهای که ادوارد مندی جام قهرمانی آسیا را بالای سر برد، دادهها نشان میدهد الاهلی نهتنها یکی از قدیمیترین و محبوبترین باشگاههای عربستان است، بلکه با ۳۵ عنوان رسمی و دو قهرمانی پیاپی آسیا، اکنون در جمع پرافتخارترین تیمهای قاره قرار دارد.
به گزارش ایلنا، ادوارد مندی در واپسین لحظات جشن قهرمانی، جام را بالای سر برد تا الاهلی جده یک بار دیگر جایگاهش را در میان قدرتهای بزرگ آسیا تثبیت کند؛ باشگاهی ریشهدار که افتخاراتش تمامی ندارد.
در آخرین دقایق جشن قهرمانی، ادوارد مندی جام را برداشت و به سمت استیج رفت تا بهعنوان رهبر تیم پرستاره الاهلی، پس از درخشش مقابل موقعیتهای محدود ماچیدا زلویا، جام را بالای سر ببرد؛ جامی که جایگاه الاهلی را بیش از پیش در میان پرافتخارترین تیمهای آسیا مستحکم کرد.
باشگاه الاهلی جده که در سال ۱۹۳۷ تأسیس شده، یکی از قدیمیترین و ریشهدارترین تیمهای عربستان به شمار میرود. این تیم که در شهر جده مستقر است، به دلیل پیشینه غنی، سبک بازی چشمنواز و هواداران پرشمارش با لقب «الراقی» شناخته میشود.
الاهلی در کنار الاتحاد، یکی از دو قطب اصلی فوتبال جده است و دربی جده میان این دو تیم همواره از حساسترین و پرهیجانترین مسابقات فوتبال عربستان بوده؛ رقابتی سنتی که در مقاطع مختلف، برتری در جامها و نتایج میان آنها دستبهدست شده است.
الاهلی در طول تاریخ خود ۳۵ عنوان رسمی کسب کرده که شامل قهرمانی در لیگ عربستان، جام پادشاهی، جام ولیعهد، جام اتحادیه و همچنین تورنمنتهای آسیایی، عربی و خلیجی میشود؛ کارنامهای که این باشگاه را در جمع پرافتخارترین تیمهای کشور قرار داده است.
یکی از شاخصترین افتخارات الاهلی به سال ۲۰۱۶ بازمیگردد؛ جایی که این تیم موفق شد برای نخستینبار در تاریخ فوتبال عربستان، سهگانه داخلی شامل لیگ، جام پادشاهی و سوپرجام را بهطور همزمان فتح کند.
درخشش قارهای الاهلی نیز ادامه یافت؛ این تیم در فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۴ با شکست کاوازاکی فرونتال قهرمان لیگ قهرمانان آسیا نخبگان شد و به عنوان نخستین فاتح این رقابتها در فرمت جدید شناخته شد؛ افتخاری که در فصل بعد نیز تکرار شد تا الراقی فصل تازهای از تاریخ پرافتخار خود را رقم بزند.
مروری بر مهمترین افتخارات الاهلی:
لیگ عربستان: ۳ قهرمانی
جام پادشاهی: ۱۳ قهرمانی
لیگ قهرمانان آسیا: ۲ قهرمانی
جام ولیعهد: ۶ قهرمانی
جام اتحادیه: ۳ قهرمانی
سوپرجام عربستان: ۲ قهرمانی
لیگ قهرمانان عرب: ۱ قهرمانی
جام باشگاههای خلیج فارس: ۳ قهرمانی
سایر عناوین داخلی: ۲ قهرمانی