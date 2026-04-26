کورودا: اختلاف سطح به سود الاهلی بود
سرمربی ماچیدا زلفیا پس از شکست در فینال لیگ نخبگان آسیا، با اشاره به برتری فنی الاهلی تأکید کرد تیمش با وجود تلاش زیاد نتوانست از فرصتها استفاده کند.
به گزارش ایلنا، جو کورودا پس از شکست یک بر صفر ماچیدا زلفیا مقابل الاهلی در فینال لیگ نخبگان آسیا در نشست خبری گفت: «فضای مسابقه فوقالعاده بود و بازی از نظر ذهنی چالش زیادی داشت. تیم ما طبق برنامه جلو رفت، اما یک گل دریافت کردیم و چند موقعیت خوب را هم از دست دادیم. با گذشت زمان، شرایط برای ما سختتر شد.»
او درباره برنامه تاکتیکی تیمش توضیح داد: «هدف ما کنترل خط میانی و تمرکز روی وظایف دفاعی بود، اما اختلاف سطح دو تیم به سود الاهلی بود. حتی پس از اخراج یکی از بازیکنان حریف هم آنها توانستند از فضاهای ایجادشده استفاده کنند.»
سرمربی ماچیدا در ادامه از بازیکنانش تمجید کرد و گفت: «بازیکنانم تلاش زیادی کردند و باید از آنها تشکر کنم. از هوادارانمان هم بابت حمایت و حضورشان در ورزشگاه قدردانی میکنم.»
کورودا در پایان حضور در فینال را تجربهای ارزشمند دانست و افزود: «رسیدن به فینال دستاورد مهمی برای ماست. این تجربه میتواند در آینده کمک کند با آمادگی و پختگی بیشتری در رقابتهای بزرگ حاضر شویم.»