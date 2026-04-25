آنژه 0-3 پاری سن ژرمن ؛ گام بلند لوچو به سمت قهرمانی

به گزارش ایلنا، تیم لوئیس انریکه یک قدم دیگر به فتح لیگ یک فرانسه نزدیک شد؛ با بردی خارج از خانه مقابل آنژه که در شرایط خاصی به دست آمد و نشان داد حتی با سیاست استفاده چرخشی از بازیکنان هم این تیم از مسیرش خارج نمی‌شود.

پی‌اس‌جی با اطلاع از لغزش لانس مقابل برست وارد زمین شد؛ نتیجه‌ای که فرصت طلایی برای افزایش فاصله در صدر جدول فراهم کرده بود. شاگردان انریکه از این فرصت استفاده کردند و بدون اشتباه، سه امتیاز را گرفتند تا درحالیکه ۴ بازی تا پایان فصل باقی‌مانده، ۶ امتیاز جلوتر از نزدیک‌ترین تعقیب‌کننده باشند.

این در حالی است که دو تیم پاری سن ژرمن و لانس در هفته ماقبل پایانی به مصاف هم خواهند رفت؛ دیداری که می‌تواند تکلیف قهرمان را به‌طور قطعی مشخص کند.

با توجه به بازی مهم پیش رو مقابل بایرن مونیخ در نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان، لوئیس انریکه تصمیم به چرخش در ترکیبش گرفت و بازیکنانی مثل دمبله، کواراتسخلیا و دوئه را روی نیمکت نشاند. با این حال، ترکیب پی‌اس‌جی همچنان کیفیت لازم را داشت و از همان ابتدا کنترل بازی را در دست گرفت.

درخشان‌ترین بازیکن زمین، کانگ‌این لی بود. او در دقیقه ۷ از یک توپ سرگردان در محوطه استفاده کرد و گل اول را زد تا بازی خیلی زود به سود مهمان پیش برود.

پی‌اس‌جی در ادامه هم برتری‌اش را حفظ کرد و در دقیقه ۳۹، مایولو اختلاف را دو برابر کرد تا تیم با آرامش بیشتری راهی رختکن شود.

در نیمه دوم، کار خیلی زود تمام شد. در دقیقه ۵۲، ارسال کرنر کانگ‌این لی با ضربه سر برالدو تبدیل به گل سوم شد تا بازی تمام شود.

در ادامه، اخراج گونسالو راموس در دقیقه ۷۴ به خاطر دریافت کارت زرد دوم، تنها اتفاق منفی برای پی‌اس‌جی بود، اما این تغییری در نتیجه ایجاد نکرد و بازی با همان سه گل به پایان رسید.

انریکه به همه نشان داد پی‌اس‌جی حتی با ترکیب دوم هم از هدفش دور نمی‌شود. تیم لوئیس انریکه در مسیر قهرمانی حرکت می‌کند و حالا بیش از هر زمان دیگری به خط پایان نزدیک شده است.

انتهای پیام/