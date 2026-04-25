آرسنال ۱-۰ نیوکاسل ؛ آرتتا امید را در امارات حفظ کرد
آرسنال با پیروزی ۱-۰ مقابل نیوکسل موقتا و با یک بازی بیشتر نسبت به منچسترسیتی، به صدر جدول لیگ برتر انگلیس برگشت.
به گزارش ایلنا، آرسنال میکل آرتتا پس از سه هفته، دوباره به مسیر پیروزی در لیگ برتر بازگشت. آنها در رقابت برای قهرمانی وظیفه خود را انجام دادند و با پیروزی حداقلی مقابل نیوکسل یونایتد، حالا فشار را به منچسترسیتی منتقل کردند؛ تیمی که این هفته بهدلیل برگزاری نیمهنهایی جام حذفی انگلیس، در لیگ بازی نداشت.
آرتتا با احتیاط از ستارهاش بوکایو ساکا استفاده کرد و او را پس از بازگشت از مصدومیت، از روی نیمکت به بازی فرستاد. در دقایق ابتدایی، نیوکسل تیم برتر میدان بود.
برونو گیمارش با شوتی که به تیر افقی دروازه داوید رایا برخورد کرد، آرسنال را تهدید کرد. اما خیلی زود میزبان پاسخ داد؛ ابرچی ازه که پیشتر هم دروازه نیک پوپ را تهدید کرده بود، با ضربهای محکم از پشت محوطه جریمه توپ را به گوشه بالای دروازه فرستاد و پیش از رسیدن بازی به دقیقه ۱۰، تیم آرتتا را پیش انداخت.
پس از گل، بازی بدون برتری مشخصی دنبال شد. هر دو تیم به دروازهها نزدیک شدند، اما موقعیت خطرناک جدیای خلق نشد. رایا کمی بیشتر از همتای انگلیسیاش وارد عمل شد، بهویژه در مهار شوتهای از راه دور شاگردان ادی هاو. بهترین فرصت در دقیقه ۳۰ رقم خورد؛ جایی که رایا مجبور شد ضربه از پشت محوطه ساندرو تونالی را مهار کند. سپس آرسنال با برتری ۱-۰ به رختکن رفت.
با شروع نیمه دوم، مشکلات آرتتا بیشتر شد. پس از مصدومیت کای هاورتز در نیمه اول که جای خود را به ویکتور گیوکرش داد، ازه نیز تنها پنج دقیقه بعد از آغاز نیمه دوم مجبور به ترک زمین شد. در ادامه، بازی برای حدود بیست دقیقه کاملاً کمحادثه شد و هیچکدام از دروازهبانها بهطور جدی به زحمت نیفتادند.
یکی از جنجالیترین صحنههای بازی در دقیقه ۷۴ رخ داد؛ جایی که پوپ در دفع توپ اشتباه کرد و هنگام خروج از دروازه، مسیر حرکت گیوکرش را سد کرد، آنهم در حالی که مهاجم سوئدی در آستانه زدن ضربه به سمت دروازه خالی بود. با این حال، داور مسابقه تنها به کارت زرد برای دروازهبان نیوکسل بسنده کرد.
در دقایق پایانی، بهدلیل نیاز نیوکسل به گل، هیجان بازی افزایش یافت. یوان ویسا در دقیقه ۸۰ بهترین فرصت تیمش را از دست داد و ضربه والیاش را از داخل محوطه به بالای دروازه فرستاد. در سوی دیگر، پوپ با واکنشی عالی شوت از پشت محوطه مارتین اودگارد را مهار کرد و تیمش را در بازی نگه داشت. پس از ۸ دقیقه وقت اضافه، آرسنال در نهایت موفق شد پیروزی را حفظ کند.
با این برد حداقلی، آرسنال موقتاً به صدر جدول بازگشت؛ دستکم تا هفته آینده. شاگردان آرتتا با ۷۳ امتیاز، سه امتیاز بیشتر از تیم پپ گواردیولا دارند، هرچند منچسترسیتی یک بازی کمتر انجام داده است. هنوز رقابت زیادی در لیگ برتر باقی مانده است.