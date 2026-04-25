منچسترسیتی 2-1 ساوتهپتون ؛ تیم پپ با کامبک در فینال

به گزارش ایلنا، ومبلی امروز شاهد بازگشتی دراماتیک بود و منچسترسیتی که تا دقایق پایانی از حریف چمپیونشیپی خود عقب افتاده بود، در عرض چند دقیقه همه‌چیز را تغییر داد و راهی فینال جام حذفی شد.

ساوتهمپتون با برنامه‌ای مشخص به میدان آمده بود؛ دفاع فشرده، نظم حداکثری و استفاده از ضدحمله‌ها. این تیم در نیمه اول موفق شد سیتی را کاملاً کنترل کند و اجازه ندهد موقعیت‌های جدی خلق شود. بهترین فرصت سیتی با واکنش دنیل پرتز از دست رفت و نیمه اول با برتری نسبی سیتی در مالکیت، اما بدون گل به پایان رسید.

در نیمه دوم، فشار سیتی بیشتر شد. شاگردان پپ گواردیولا شدت بازی را بالا بردند و چند موقعیت خوب ساختند، اما باز هم پرتز دروازه‌بان ساوتهمپتون درخشید و مانع گلزنی شد. در شرایطی که انتظار می‌رفت سیتی به گل برسد، این ساوتهمپتون بود که ضربه اول را زد.

در دقیقه ۷۹، کاسپار یاندر توپ را از سیتی گرفت و به فین آزاز رساند. او با چرخشی سریع، توپ را با ضربه‌ای فنی به گوشه بالای دروازه فرستاد تا یکی از زیباترین گل‌های جام حذفی این فصل رقم بخورد و ساوتهمپتون پیش بیفتد.

اما برتری ساوتهمپتون دوام زیادی نداشت. فقط سه دقیقه بعد، جرمی دوکو با شوتی که به مدافع حریف برخورد کرد، گل تساوی را زد تا بازی دوباره به نقطه شروع برگردد.

سیتی که حالا کاملاً جلو کشیده بود، کمی بعد کار را تمام کرد. نیکو گونزالس در یکی از معدود پیشروی‌هایش توپ را گرفت و با ضربه‌ای فوق‌العاده از پشت محوطه، توپ را به گوشه بالای دروازه کوبید؛ گلی که هیچ شانسی برای دروازه‌بان خوب ساوتهمپتنون باقی نگذاشت و سیتی را ۲-۱ جلو انداخت.

در ادامه، سیتی حتی می‌توانست اختلاف را بیشتر کند، اما ضربه ساوینیو روی خط برگشت داده شد. در نهایت گل گونزالس کافی بود تا شاگردان گواردیولا به فینال برسند؛ چهارمین حضور پیاپی در فینال جام حذفی.

عملکرد توندای اکرت روی نیمکت ساوتهمپتون واقعا قابل توجه بود؛ تیم او با وجود کمبود مهره، با برنامه و منظم بازی کرد و سیتی را به دردسر انداخت. از طرف دیگر، فیل فودن باز هم نتوانست تأثیرگذار باشد و فرصت مهمی را برای جلب نظر توخل از دست داد.

ساوتهمپتون با دفاع فشرده و جنگندگی بالا، تا آستانه یک شگفتی پیش رفت، اما در نهایت کیفیت فردی بازیکنان سیتی تفاوت را رقم زد.

