الاهلی ۱- ماچیدا صفر: قهرمانی دوباره با گل لحظه آخری

به گزارش ایلنا، فینال لیگ نخبگان آسیا در ورزشگاه النماء جده با تقابل الاهلی عربستان، مدافع عنوان قهرمانی، و ماچیدا زلفیای ژاپن برگزار شد؛ دیداری پرتنش و نزدیک که سرانجام با برتری نماینده عربستان به پایان رسید.

الاهلی با ترکیبی پرستاره شامل ادوارد مندی، مریح دمیرال، راجر ایبانز، فرانک کسیه، ریاض محرز و ایوان تونی پا به میدان گذاشت و امیدوار بود با حفظ ساختار موفق فصل گذشته، جام را برای دومین سال پیاپی بالای سر ببرد. در سوی مقابل، ماچیدا که یکی از شگفتی‌سازان این دوره بود، با تکیه بر انسجام تیمی و بازیکنان کمتر شناخته‌شده‌اش رؤیای تاریخ‌سازی داشت.

نیمه نخست با برتری نسبی الاهلی همراه بود. موقعیت جدی دقیقه ۴۲ با ضربات پیاپی دمیرال می‌توانست قفل بازی را باز کند اما دروازه ماچیدا بسته ماند. در ابتدای نیمه دوم نیز گالنو در موقعیت تک‌به‌تک ناکام بود و ناکایاما اجازه نداد ایوان تونی از ریباند استفاده کند.

در ادامه مسابقه، بازی وارد فاز پرالتهاب‌تری شد. یکی از دو بازیکن عربستانی حاضر در ترکیب الاهلی با دریافت کارت قرمز تیمش را ۱۰ نفره کرد تا کار برای مدافع عنوان قهرمانی سخت شود. ماچیدا از برتری عددی استفاده کرد و در دقایق ۷۴ و ۸۱ چند بار تا آستانه گل پیش رفت؛ شوت خطرناک هیرویوکی مائه را مندی به کرنر فرستاد و در ادامه نیز ضربات تتِ ینگی و یوکی سوما با اختلافی اندک یا واکنش دروازه‌بان سنگالی از دست رفت.

در دقیقه ۹۶ و در حالی که بازی به وقت‌های اضافه نزدیک می‌شد، فراس البریکان روی یک حمله دیرهنگام قفل دروازه ماچیدا را شکست و ورزشگاه را منفجر کرد. گل مهاجم باتجربه سعودی در میان انبوه ستاره‌های خارجی الاهلی، طعم ویژه‌ای برای هواداران این تیم داشت.

در نهایت الاهلی با همین تک‌گل به پیروزی رسید و جام قهرمانی لیگ نخبگان آسیا را حفظ کرد. ماتیاس یایسله نیز با این قهرمانی به رکوردی ویژه رسید و نامش را در تاریخ رقابت‌ها ثبت کرد؛ شبی که با درخشش یک گلزن بومی برای سبزپوشان جده جاودانه شد.

