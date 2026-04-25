به گزارش ایلنا، آرنه اشلوت، سرمربی لیورپول، پس از پیروزی ۳-۱ تیمش مقابل کریستال پالاس در لیگ برتر، در حالی به تحلیل بازی پرداخت که مسابقه به‌خاطر گل جنجالی تیم مهمان و مصدومیت محمد صلاح تحت‌تأثیر حواشی قرار گرفته بود.

او در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی گفت: «بازی به‌خاطر گلی که دریافت کردیم، پرتنش‌تر شد؛ فکر نمی‌کنم به آن شکل مستحق دریافت گل بودیم. کریستال پالاس بیشتر از چیزی که نتیجه ۲-۰ نشان می‌داد در بازی حضور داشت. آیا اصلاً بازی‌ای هست که انجام بدهیم و حاشیه داوری نداشته باشد؟ این موضوع دارد به یک چیز غیرممکن و رویا تبدیل می‌شود.»

اشلوت درباره گل دنیل مونیوز، که در حالی به ثمر رسید که دروازه‌بان لیورپول روی زمین افتاده بود، توضیح داد: «چند بار پیش آمده مقابل تیمی بازی کرده‌اید و بازیکنی روی زمین افتاده و داور بازی را متوقف کرده است؟ مقابل منچستریونایتد هم وقتی مک‌آلیستر زمین خورد، بازی ادامه پیدا کرد و او مجبور شد پنج بخیه بزند. من حریف را سرزنش نمی‌کنم؛ داور را مقصر می‌دانم که باید بازی را متوقف می‌کرد.»

او ادامه داد: «وانمود کردن به مصدومیت می‌تواند به یک تاکتیک تبدیل شود تا داور را وادار به توقف بازی کند، و بازیکن آن‌ها امروز چند بار این کار را انجام داد. درباره مونیوز، صحنه ۵۰-۵۰ بود؛ بعضی بازیکنان شوت نمی‌زدند، بعضی می‌ایستادند و بعضی هم گل می‌زدند. من بیشتر از او، داور را مقصر می‌دانم.»

سرمربی لیورپول درباره گل اندرو رابرتسون گفت: «قبلاً هم تمام‌کنندگی فوق‌العاده‌ای از هر دوی آن‌ها، ترنت و رابرتسون، دیده بودیم. از زمان فصل‌های قبل الکساندر آرنولد به چنین صحنه‌هایی عادت کرده‌ایم. این یک ضدحمله عالی از روبو بود.»

او در پایان درباره مصدومیت محمد صلاح افزود: «یک برد دیگر و یک مصدومیت دیگر؛ این داستان فصل ماست. هنوز برای قضاوت زود است، اما همه می‌دانیم مو چه بازیکنی است و چقدر سخت از زمین خارج می‌شود. خروج او از زمین نشانه وجود مشکل است، اما باید صبر کنیم تا ببینیم شدت مصدومیت چقدر است.»

