به گزارش ایلنا، هانسی فلیک، سرمربی بارسلونا، پس از پیروزی ۲-۰ تیمش مقابل ختافه در کولیسئوم، عملکرد شاگردانش را مثبت ارزیابی کرد اما گفت فعلاً به جمع‌وتفریق برای قهرمانی فکر نمی‌کند.

او درباره بازی گفت: «می‌خواستیم فوتبال خودمان را به نمایش بگذاریم. تیم، چه در زمان مالکیت و چه بدون توپ، عالی بود. فرصت‌های زیادی قبل از گل اول داشتیم و مهم بود که پیش از پایان نیمه به گل برسیم. زمان گل دوم هم بسیار کلیدی بود.»

فلیک در مورد پدری اظهار داشت: «او بازیکنی بزرگ است؛ با ذهنیتی فوق‌العاده بازی کرد و حتی هواداران حریف هم به احترامش او را تشویق کردند.»

او همچنین از نمایش مارکوس رشفورد ابراز رضایت کرد: «بازی خوبی انجام داد و خوشحالم که توانست به گل برسد.»

در پایان، فلیک درباره قهرمانی گفت: «می‌خواهم فعلاً از این محاسبات دور بمانم. مهم‌ترین چیز، همین بازی امروز است. زمانی که قهرمانی قطعی شود، آن‌وقت جشن خواهیم گرفت.»

