کپمپانی: تیم با ذهنیتش بازی را برگرداند
بایرن مونیخ در شبی عجیب برابر ماینتس، نیمه نخست را با سه گل باخت اما در نیمه دوم با نمایشی تهاجمی و ذهنیتی متفاوت، چهار گل زد و یکی از خاصترین بازگشتهای فصل را رقم زد.
به گزارش ایلنا، بایرن مونیخ یکی از غیرقابلباورترین بازیهای فصل را در خانه ماینتس تجربه کرد؛ جایی که شاگردان ونسان کمپانی در نیمه نخست کاملاً از جریان مسابقه دور بودند و با سه گل عقب افتادند، اما در نیمه دوم با تغییر رویکرد و افزایش ریسکپذیری، ورق را برگرداندند و با زدن چهار گل، بازگشتی فراموشنشدنی ساختند.
ماینتس در ۴۵ دقیقه ابتدایی با پرس شدید و استفاده از اشتباهات بایرن، بازی را در اختیار داشت و حتی فرصت افزایش اختلاف را هم پیدا کرد. با وجود مالکیت توپ بایرن، این تیم در خلق موقعیت ناکام بود و نمیتوانست به محوطه جریمه میزبان نفوذ کند؛ نتیجه ۳-۰ در پایان نیمه نخست، بازتاب همین برتری کامل بود.
اما نیمه دوم کاملاً متفاوت آغاز شد. بایرن با شدت بیشتر، جسارت در حمله و ذهنیتی تازه به زمین برگشت و توانست جریان مسابقه را تغییر دهد. کمپانی پس از بازی درباره نیمه اول گفت: «چه چیزی اشتباه بود؟ همهچیز. ۲۰ دقیقه اول بد نبود، مالکیت داشتیم اما نمیتوانستیم وارد محوطه شویم. بعد از گل اول، سه گل خوردیم و حس میکردیم ممکن است چهار یا پنج گل هم دریافت کنیم.»
او درباره صحبتهای بین دو نیمه توضیح داد: «تحلیل خاصی انجام نشد؛ موضوع کیفیت و ذهنیت بود. تیم چالش را پذیرفت و هر ترسی، حتی ترس از مصدومیت را کنار گذاشت. شادی بازیکنان مثل تیمی بود که در پلیآف بقا پیروز شده و این را دوست دارم.»
سرمربی بایرن همچنین به گل تماشایی مایکل اولیسه اشاره کرد و گفت: «او استانداردی برای خودش ساخته که اگر آن توپ گل نمیشد، ناامید میشدم. شاید عجیب باشد، اما ما را به این سطح عادت داده است.»
کمپانی درباره عملکرد بارا اندیایه، بازیکن جوان تیمش، افزود: «چنین بازی فیزیکی سختترین آزمون برای یک بازیکن جوان است. این مسابقه سادهای برای او نبود، اما به چنین تجربهای نیاز داشت. با توپ عملکرد خوبی داشت و در نیمه دوم واکنش مثبتی نشان داد. مسئولیت اصلی با بازیکنان باتجربه است و او میتواند به عملکردش افتخار کند.»
او در پایان درباره تعویضهای تیمش گفت: «این تغییرات از قبل برنامهریزی شده بود. نمیخواستم ریسک غیرضروری کنم، اما در عین حال هدف حفظ آمادگی بدنی بازیکنان بود.»