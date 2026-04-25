لیورپول 3-1 کریستال پالاس ؛ اعتماد به نفس با سه گل تماشایی

به گزارش ایلنا، در فصلی که برای لیورپول با ناکامی‌های بزرگ همراه بوده، تنها هدف باقی‌مانده، حفظ سهمیه لیگ قهرمانان است. حذف از لیگ قهرمانان و جام حذفی، فشار را روی تیم آرنه اشلوت بیشتر کرده، اما پیروزی مقابل کریستال پالاس در آنفیلد، امید را زنده نگه داشت.

پیروزی 3-1 لیورپول مقابل کریستال پالاس در شرایطی به دست آمد که استون ویلا ساعاتی قبل مقابل فولام شکست خورده بود و همین ، فرصتی طلایی برای قرمزها ایجاد کرد تا در جدول بالا بیایند. لیورپول از این فرصت استفاده کرد و با یک نمایش حساب‌شده، به رتبه چهارم رسید.

بازی در دقایق اولیه ریتم چندان بالایی نداشت. کریستال پالاس با هدایت اولیور گلاسنر ساختار دفاعی منظمی داشت و لیورپول برای خلق موقعیت با مشکل روبه‌رو بود. در دقیقه ۲۶، یک صحنه بحث‌برانگیز شکل گرفت؛ محمد صلاح در محوطه جریمه سرنگون شد و داور اعلام پنالتی کرد، اما بازبینی طولانی VAR نشان داد مدافع پالاس توپ را زده و تصمیم داور تغییر کرد.همین صحنه، بازی را وارد فاز جدی‌تری کرد.

در دقیقه ۳۵، گره بازی باز شد. شوت از راه دور الکسیس مک آلیستر با دخالت الکساندر ایساک تغییر مسیر داد و توپ بعد از یک برخورد، از بالای دست دین هندرسون عبور کرد تا لیورپول پیش بیفتد. این گل، پایان یک انتظار طولانی برای مهاجم سوئدی بود؛ سومین گل فصل او در لیگ برتر و اولین گلش در سال ۲۰۲۶.

۵ دقیقه بعد، اندرو رابرتسون اختلاف را بیشتر کرد. ضدحمله سریع لیورپول با ضربه نهایی مدافع اسکاتلندی به گل دوم تبدیل شد تا میزبان با خیال راحت‌تری به رختکن برود.

نیمه دوم با افزایش فشار پالاس همراه بود. در دقیقه ۷۱، صحنه‌ای جنجالی اتفاق افتاد. ضربه سار به پای دروازه‌بان لیورپول برخورد کرد و او مصدوم روی زمین افتاد، اما بازی ادامه پیدا کرد و مونیوز توپ را وارد دروازه خالی کرد. این گل اختلاف را به حداقل رساند و بازی دوباره پرهیجان شد.

پالاس در ادامه برای زدن گل تساوی جلو کشید و دقایق پایانی با فشار شدید این تیم همراه بود. لیورپول در این لحظات عقب نشست و به دنبال حفظ برتری بود.

در نهایت، در دقیقه ۹۰+۶، کار تمام شد. فلوریان ویرتز روی پاس دقیق مک آلیستر صاحب موقعیت شد و با تک‌ضرب، توپ را وارد دروازه کرد تا گل سوم به ثمر برسد. ضربه‌ای دقیق و بدون تردید که خیال لیورپول را راحت کرد.

این پیروزی، لیورپول را به رتبه چهارم رساند و رقابت برای سهمیه لیگ قهرمانان را داغ‌تر کرد. تیم اشلوت هنوز فاصله زیادی با انتظارات ابتدای فصل دارد، اما در هفته‌های پایانی، هر امتیاز می‌تواند سرنوشت را تغییر دهد.

ایساک با گلی که به ثمر رساند نشانه‌ای قاطع از بازگشت نشان داد و ویرتز در لحظه‌ای حساس، کیفیتش را به رخ کشید. لیورپول حالا بیش از هر زمان دیگری به درخشش همین ستاره‌ها نیاز دارد؛ مسیری که می‌تواند پایان این فصل پرنوسان را کمی قابل قبول‌تر کند.

