ختافه ۰-۲ بارسلونا ؛ جام در دستان فلیک!

به گزارش ایلنا، بارسلونا همچنان به روند امتیازگیری‌اش ادامه می‌دهد. این تیم بسیار به قهرمانی لیگ نزدیک شده و حتی غیبت دو ستاره بزرگش یعنی لامین یامال و رافینیا هم مانعش نشده است. پیروزی در کولیسئوم، جایی که در پنج فصل اخیر موفق به برد نشده بودند، باعث شده حتی بتوانند درباره زمان قهرمانی برنامه‌ریزی کنند. آن‌ها ۱۱ امتیاز بیشتر از رئال مادرید دارند و تنها ۱۵ امتیاز دیگر باقی مانده است.

بنابراین اگر شنبه آینده در ال‌سادار پیروز شوند و رئال مادرید روز بعد مقابل اسپانیول برنده نشود، می‌توانند قهرمان شوند. در غیر این صورت، ممکن است در ال‌کلاسیکوی ۱۰ مه برابر رقیب همیشگی‌شان به این عنوان برسند. گل‌های فرمین لوپز و مارکوس رشفورد، پیروزی بارسا مقابل ختافه سرسخت را رقم زد.

کنجکاوی زیادی وجود داشت تا واکنش بارسلونا بدون یامال و رافینیا دیده شود. آن‌ها بدون دو بازیکن تعیین‌کننده‌شان به یکی از سخت‌ترین ورزشگاه‌های لالیگا، یعنی کولیسئوم، رفتند؛ جایی که در پنج بازی اخیرشان نتوانسته بودند پیروز شوند. رونی و فرمین در کناره‌ها جایگزین شدند و خط میانی در اختیار پدری و گاوی قرار گرفت. ختافه تیمی نیست که کسی را غافلگیر کند؛ سبک بازی‌اش کاملاً شناخته‌شده و شکست دادنش دشوار است. خوزه بوردالاس، داوینچی را در دفاع کناری، بیرمانچویچ را به‌عنوان مهاجم دوم و بوسلی را در خط سه‌نفره دفاعی به میدان فرستاد.

بازی مطابق انتظار پیش می‌رفت: ختافه منظم و فشرده، و بارسا مجبور به استفاده از توپ‌های بلند برای ایجاد خطر. موقعیت‌ها کم بود و کارایی اهمیت زیادی داشت. روبرت لواندوفسکی که به ترکیب اصلی بازگشته بود، با ضربه سر تلاش کرد اما توپ به بیرون رفت.

بهترین موقعیت را رونی داشت که ضربه‌اش با اختلاف کمی از کنار دروازه گذشت. در دقیقه ۴۵، توپ پائو کوبارسی به پدری رسید و او با پاس عمقی فرمین را در موقعیت قرار داد تا با عبور از خط دفاعی و ضربه، دروازه داوید سوریا را باز کند. تیم بارسلونا کار دشوار را انجام داد: شکستن دیوار دفاعی ختافه. این گل آن‌ها را به قهرمانی نزدیک‌تر کرد.

گل اول باعث شد بوردالاس در نیمه دوم لوئیس واسکز و کیکو فمِنیا را وارد زمین کند و با دو مهاجم، به دنبال تساوی باشد. اما شروع نیمه دوم بهترین دقایق بارسا بود و تیم هانسی فلیک نزدیک بود گل دوم را هم بزند؛ موقعیت‌های دنی اولمو و ضربه سر کنده که به تیر خورد، از جمله آن‌ها بودند. بازی بازتر شد و جذابیت بیشتری پیدا کرد.

اگر گل زدن به ختافه سخت است، گل خوردن از آن‌ها هم به همان اندازه دشوار است. شاگردان بوردالاس تقریباً خطری برای خوان گارسیا ایجاد نکردند. فلیک در ادامه به رشفورد، فرلنکی دی‌یونگ و رونالد آرائوخو فرصت داد. خط میانی با رهبری پدری بازی را کنترل می‌کرد و دفاع بارسا مهاجمان حریف را مهار کرده بود.

بهترین موقعیت ختافه در دقیقه ۷۲ رقم خورد اما کوبارسی مانع گل شد. در همان کرنر، بارسا با یک ضدحمله سریع گل دوم را زد: پاس بلند لواندوفسکی، فرار رشفورد و ضربه دقیق او برای گل دوم. کاسادو هم در وقت‌های اضافه نزدیک بود گل سوم را بزند.

با وجود این شکست، فصل ختافه قابل تحسین است. کار بوردالاس با این تیم چیزی شبیه معجزه است. او با تیمی که تفاضل گل منفی دارد، همچنان در رتبه ششم لالیگا قرار دارد و در زمین حریف تیم‌هایی مثل رئال مادرید، اتلتیک، سلتا، رئال سوسیه‌داد، سویا، آلاوس و اسپانیول را شکست داده است. آن‌ها هنوز برای کسب سهمیه اروپایی شانس دارند.

این سه امتیاز به خوبی نشان داد که بارسلونا حتی با غیبت‌ها هم قدرتش را از دست نمی‌دهد و برد در زمین ختافه اعتمادبه‌نفس زیادی به این تیم می‌دهد. بازی‌های باقی‌مانده مقابل اوساسونا، رئال مادرید، آلاوس، بتیس و والنسیا خواهد بود، اما سه بازی آخر را می‌توانند با آرامش بیشتری انجام دهند، به‌ویژه با توجه به جام جهانی پیش رو.

پدری که یکی از مهره‌های کلیدی اسپانیا در جام جهانی است، هنگام تعویض با تشویق تماشاگران کولیسئوم مواجه شد؛ اتفاقی که احتمالاً لوئیس دلا فوئنته را هم خوشحال کرده است. این هافبک بازی درخشانی از خود نشان داد.

