به گزارش ایلنا، در حالی که رقابت‌های فصل جاری به اتمام نرسیده و بارسایی‌ها در یک‌قدمی فتح دوباره جام قهرمانی لیگ هستند، اطلاعات تازه‌ای از البسه سال آتی این باشگاه به بیرون درز کرده است. بخشی از این گزارش‌ها به پوشش رسمی بازیکنان در تمامی رده‌های این تیم اشاره دارد که با وجود عدم برگزاری جشن معرفی، رسانه تخصصی ممورابیلیا ۱۸۹۹ مشخصات آن‌ها را به اشتراک گذاشته است.

پوشش سوم بلوگرانا برای رقابت‌های ۲۷-۲۰۲۶ با تم رنگی فیروزه‌ای طراحی شده که دو طیف کاملاً مجزا در آن به وسیله یک نوار زیگزاگی از یکدیگر تفکیک می‌شوند. بخش گردنی این پیراهن با رنگ سرمه‌ای و درج عبارت بارسا به رنگ سرخ دیزاین شده است؛ همچنین حاشیه آستین‌ها قرمز بوده و نشان تجاری نایکی با ترکیب سرمه‌ای و نوار مرزی قرمز روی آن خودنمایی می‌کند.

اگرچه هنوز خبری از تایید رسمی نیست، اما الگوهای گوناگونی از لباس‌های دوره آینده فاش شده است. بر اساس داده‌های همین پایگاه خبری، پیراهن اصلی با وفاداری به ریشه‌های باستانی باشگاه، تحولات ظاهری چشمگیری را تجربه کرده است. فرم سنتی همیشگی همچنان پابرجاست، اما این بار با درآمیختن ۷ سایه رنگی متفاوت، شکلی نو به خود گرفته است. خروجی این طراحی، لباسی است که با حفظ اصالت رنگ‌های همیشگی، با ظاهری متحرک و مدرن خودنمایی می‌کند؛ به طوری که طیف‌های عنابی، قرمز تند و انواع آبی در هم ادغام شده‌اند تا بدون خدشه به پیشینه بارسا، جلوه‌ای مجلل و جدید پیدا کنند.

ماجراجویانه‌ترین تصمیم نیز به کیت دوم اختصاص دارد که برای بار دوم با کلکسیون مامبا هماهنگ شده است. کاتالان‌ها در این مورد به شکلی واضح از سبک بصری تیم بسکتبال لس‌آنجلس لیکرز الگوبرداری کرده‌اند. این لباس با زمینه‌ای از ارغوانی تیره و سیاه طراحی شده که بخش‌های مربوط به حامی مالی و نشان برند با رنگ طلایی درخشان روی آن کار شده است؛ لباسی که با هدف جلب توجه و با استایلی فاخر و منحصربه‌فرد، مخاطبان را مجذوب خواهد کرد.

