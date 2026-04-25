به گزارش ایلنا، این پیراهن یادگاری به مناسبت پنجاهمین سالگرد پیروزی تاریخی قدیس‌ها مقابل منچستریونایتد در سال ۱۹۷۶ طراحی شده است؛ جامی که تنها افتخار بزرگ تاریخ این باشگاه محسوب می‌شود. شاگردان تاندا اکرت امیدوارند این کیت که به «نماد شانس» آن‌ها بدل شده، الهام‌بخش معجزه دیگری در ومبلی، این بار مقابل صدرنشین لیگ برتر باشد.

ادای احترام به قهرمانان سال ۱۹۷۶

زمانی که بازیکنان ساوتهمپتون برای تقابل با منچسترسیتی وارد زمین ومبلی شوند، پیراهن ویژه‌ای به تن خواهند داشت که نام بازیکنان در پشت آن درج نشده است. این کیت یادبود، ادای احترامی مستقیم به موفقیت باشگاه در جام حذفی سال ۱۹۷۶ است؛ جایی که آن‌ها دقیقاً ۵۰ سال پیش با شکست منچستریونایتد، جام قهرمانی را بالای سر بردند.

تصمیم برای کنار گذاشتن خط‌های قرمز و سفید همیشگی، پاسداشتی برای ماندگارترین لحظه در تاریخ ۱۴۱ ساله این باشگاه است. آن قهرمانی سال ۷۶ همچنان تنها جام معتبر ویترین افتخارات ساوتهمپتون باقی مانده و تیم فعلی با پوشیدن ترکیب رنگ زرد و آبی، به دنبال زنده کردن روح تیم افسانه‌ای لوری مک‌منمی است.

تاکید اکرت بر شجاعت مقابل سیتی

تاندا اکرت، سرمربی ساوتهمپتون، با استقبال از اهمیت این مسابقه، اذعان کرد که تیمش اگرچه باید در برابر کیفیت بالای منچسترسیتی صبوری و مقاومت کند، اما هنگام تصاحب توپ باید سطح متفاوتی از بازی را ارائه دهد. این مربی آلمانی که قدیس‌ها را در مسیری ۲۰ مسابقه‌ای بدون شکست هدایت کرده، معتقد است روحیه حاصل از این سفر در جام حذفی بسیار حیاتی است. اکرت در وب‌سایت رسمی باشگاه گفت:

«احساس می‌کنم که ما طی هفته‌های اخیر در حال بازنویسی آن داستان بوده‌ایم. کاملاً مشخص است که جام حذفی به عملکرد ما در لیگ هم کمک کرده است؛ من فکر می‌کنم رابطه این دو به همین شکل است. طبیعتاً شما با پیروزی در مسابقات چمپیونشیپ به خودباوری می‌رسید، اما وقتی می‌بینید که توانایی رقابت با تیم‌های لیگ برتری را دارید، این باور حتی بیشتر هم می‌شود. فکر می‌کنم این یک امر بسیار طبیعی است؛ هم برای بازیکنان و هم برای کادر فنی و تمامی کسانی که در کنار تیم فعالیت می‌کنند. به نظرم این‌طور نیست که یکی مانع دیگری شود. وقتی می‌بینید این مسابقه برای باشگاه چه معنایی دارد و چه تعداد هوادار با ما به ومبلی سفر می‌کنند، نمی‌توانم درک کنم که این اتفاق چگونه می‌تواند مانعی برای اهداف دیگر ما باشد.»

ظاهری ثابت برای یک مسیر تاریخی

قدیس‌ها کیت یادبود زرد رنگ خود را به بخش جدایی‌ناپذیر رقابت‌های جام حذفی این فصل تبدیل کرده‌اند و در تمامی مراحل تا رسیدن به نیمه‌نهایی، آن را بر تن داشته‌اند. به نظر می‌رسد این پیراهن نقش نماد شانس را برای آن‌ها ایفا کرده است، چرا که ساوتهمپتون با همین لباس موفق شد غول‌های لیگ برتری نظیر آرسنال و فولام را از پیش رو برداشته و به جمع چهار تیم نهایی برسد.

اتحادیه فوتبال انگلیس مجوز ویژه‌ای صادر کرد تا این باشگاه بتواند در ورزشگاه ومبلی نیز از این کیت الهام‌گرفته از سال ۱۹۷۶ استفاده کند. انتظار می‌رود حدود ۳۶ هزار هوادار ساوتهمپتون سکوهای استادیوم ملی را پر کنند؛ هوادارانی که بسیاری از آن‌ها نسخه‌های محدود این پیراهن پنجاه سالگی را پوشیده‌اند که امضای بازیکنان تیم قهرمان سال ۱۹۷۶ به شکلی ظریف روی آن نقش بسته است.

در جست‌وجوی بازگشتی رویایی به فینال

پیروزی ساوتهمپتون می‌تواند فرصتی را مهیا کند تا آن‌ها دقیقاً در پنجاهمین سالگرد موفقیت اولیه خود، بار دیگر جام را بالای سر ببرند. برنده نبرد امروز، در ماه می به ومبلی بازخواهد گشت تا در فینال بزرگ به مصاف برنده دیدار چلسی و لیدزیونایتد برود. در حالی که به نظر می‌رسد بازی‌های پلی‌آف محتمل‌ترین مسیر بازگشت آن‌ها به لیگ برتر باشد، حضور در فینال جام حذفی می‌تواند یک پاداش تاریخی برای اولین فصل حضور کامل اکرت روی نیمکت این تیم باشد.

