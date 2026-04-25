خشم آنتونیو کونته از رفتار لوکاکو علنی شد
آنتونیو کونته پس از آنکه شنیده شد روملو لوکاکو بدون احوالپرسی با او در محل تمرین ناپولی حضور یافته، ناامیدی و دلخوری خود را از رفتار این مهاجم بلژیکی ابراز کرد.
به گزارش ایلنا، به نظر میرسد رابطه افسانهای میان کونته و لوکاکو در ناپولی با چالشهای جدی روبرو شده است. پس از پیروزی مقتدرانه ۴ بر صفر مقابل کرمونزه در روز جمعه، کونته در کنفرانس مطبوعاتی پس از بازی، از این مهاجم ۳۲ ساله به دلیل نرفتن به دفترش در جریان سفر اخیر او به محل تمرین باشگاه انتقاد کرد.
لوکاکو که به دلیل مصدومیت طولانیمدت همسترینگ خانهنشین شده بود، اجازه داشت دوران توانبخشی خود را در بلژیک سپری کند. با این حال، پس از بازگشت او به ایتالیا برای ملاقات با مدیران باشگاه، کونته تایید کرد که او به دیدنش نرفته است. این سرمربی ایتالیایی که در طول دوران حرفهای لوکاکو یکی از بزرگترین حامیان او بوده، اعتراف کرد که این نادیده گرفته شدن «واقعاً ناامیدش» کرده است.
افشای ناراحتی کونته از سکوت لوکاکو
کونته زمانی که با سوالی درباره گفتگوی رودررو با مهاجم ستاره خود مواجه شد، هیچ ابایی از بیان صریح نظراتش نداشت. در حالی که لوکاکو با اعضای هیئتمدیره ناپولی دیدار کرده بود، سرمربی تیم همچنان در انتظار احوالپرسیای ماند که هرگز اتفاق نیفتاد؛ موضوعی که منجر به گلایه علنی او شد. کونته به خبرنگاران گفت:
«میدانم که یکی از مدیران ما با او صحبت کرد، او به محل تمرین آمد، دفتر من همانجا بود... اما هیچکس در را نزد - و این واقعاً مرا ناامید کرد، زیرا انتظار یک احوالپرسی، یک پیام یا چیزی شبیه به آن را داشتم. در این موقعیتها، مربی سعی میکند همه را درک کند، اما هیچکس تلاشی برای درک مربی نمیکند.»
فصل مصدومیت
در مستطیل سبز، تداوم مشکل همسترینگ که از ماه اوت آغاز شده، حضور لوکاکو را در این فصل به تنها ۷ بازی محدود کرده است؛ آخرین بازی او نیز به اوایل مارس بازمیگردد. با وجود اصطکاک به وجود آمده با کونته، گزارشها حاکی از آن است که لوکاکو با شدت بالایی در حال تمرین است تا آمادگی جسمانی خود را ثابت کند. با توجه به اینکه قرارداد او در ورزشگاه دیگو آرماندو مارادونا در پایان فصل آینده به اتمام میرسد، این مهاجم به شدت به دنبال نجات فصل خود و تضمین جایگاهش در لیست تیم ملی بلژیک برای جام جهانی ۲۰۲۶ است.
رویاهای جام جهانی در هالهای از ابهام
هفتههای پایانی فصل سری آ برای لوکاکو در حکم مسابقهای با زمان خواهد بود. او نه تنها باید شکاف ایجاد شده با کونته را ترمیم کند، بلکه باید مدارک کافی مبنی بر آمادگیاش را برای حضور در جام جهانی به کادر فنی تیم ملی بلژیک ارائه دهد.
هرچند مذاکرات مثبتی میان لوکاکو و مدیران ارشد ناپولی در این هفته انجام شد، اما انتقاد علنی سرمربی نشان میدهد که احتمالاً برای بهبود این رابطه، به یک «تقتق روی در» خصوصی نیاز خواهد بود. در حالی که پارتنوپی به دنبال پایان قدرتمند فصل است، همه چشمها به این است که آیا این مهاجم باتجربه میتواند پیش از باز شدن پنجره نقلوانتقالات تابستانی، تاثیر نهایی خود را بر تیم بگذارد یا خیر.