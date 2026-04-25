به گزارش ایلنا، بازیکنان حاضر در اردوی تیم ملی فوتبال، پس از سپری کردن ۵ روز برنامه‌های تاکتیکی و تمرینات بدنسازی، ظهر امروز با حضور در مجموعه ورزشی پک، آخرین جلسه تمرینی خود در فاز نخست را زیر نظر مربیان پشت سر گذاشتند.

با نظر امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، مقرر شد که ملی‌پوشان پس از استراحتی ۲۴ ساعته، از روز دوشنبه هفته جاری فاز دوم تمرینات اختصاصی و آماده‌سازی نهایی خود را برای حضور پرقدرت در مسابقات جام جهانی آغاز کنند.

در کنار این برنامه‌های تمرینی، کادر فنی تیم ملی از تمامی پیشکسوتان، مدیران باشگاه‌ها، مربیان و اصحاب رسانه دعوت کرده است تا با حضور در دو بازی درون‌تیمی که قرار است روزهای پنجشنبه هفته جاری و چهارشنبه هفته آینده برگزار شود، از نزدیک شاهد آخرین وضعیت آمادگی بازیکنان باشند.

این بازی‌ها فرصتی برای ارزیابی نهایی کادر فنی و تعامل بیشتر با جامعه فوتبال پیش از اعزام تیم به مسابقات خواهد بود.

