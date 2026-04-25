به گزارش ایلنا، کیلیان امباپه در پای چپ خود احساس عجیبی داشت و به همین دلیل تصمیم گرفت به صورت ناگهانی روند بازی را متوقف کند. ساعت مسابقه دقیقه ۸۱ را نشان می‌داد و بازی با نتیجه یک بر صفر دنبال می‌شد که این ستاره فرانسوی با بالا بردن دست‌هایش، به کادر فنی علامت داد که باید تعویض شود. او اگرچه با پای خودش زمین را ترک کرد، اما چهره‌اش گویای همه چیز بود. آربلوا در نشست خبری اظهار داشت:«هیچ ایده‌ای ندارم. من کمی دلمشغولی داشتم و باید ببینیم وضعیت در روزهای آینده چگونه پیش می‌رود.»

سرمربی رئال در آن لحظه هنوز از نتایج معاینات اولیه کادر پزشکی که لحظاتی بعد انجام شد، اطلاعی نداشت.

تشخیص اولیه؛ کشیدگی همسترینگ

طبق اعلام منابع باشگاه رئال مادرید، اولین بررسی‌های صورت گرفته روی نیمکت تیم میهمان در ورزشگاه لاکارتوخا، نشان‌دهنده کشیدگی همسترینگ در پای چپ این بازیکن است. فردا و با بازگشت تیم به تمرینات در والدبباس، او تحت آزمایش‌های تکمیلی قرار خواهد گرفت تا احتمال هرگونه آسیب‌دیدگی جدی‌تر رد شود.

آنچه مشخص است، شماره ۱۰ رئال مادرید در درخواست برای تعویض تردیدی به خود راه نداد؛ موضوعی که شاید به دلیل نزدیکی مسابقات جام جهانی و پیش افتادن تیمش در نتیجه بازی مقابل بتیس بوده باشد.

