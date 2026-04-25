پدر اندریک: در رئال مادرید زمین بازی را از او گرفتند
پدر ستاره برزیلی با تمجید از درخشش فرزندش در لیون، از سیاستهای فنی رئال مادرید انتقاد کرد و مدعی شد که مادریدیها فرصت بازیسازی و خلاقیت را در زمین از او گرفته بودند.
به گزارش ایلنا، داگلاس سوزا در گفتگو با برنامه «اسپورتس سنتر» شبکه ESPN برزیل، فاش کرد که فرزندش اندریک، خود را در پیراهن تیم ملی در جام جهانی پیشرو میبیند. پدر این فوتبالیست که پس از درخشش در لیون، فصل آینده به رئال مادرید بازخواهد گشت، اظهار داشت: «انتظارات بسیار بالاست.»
رویای حضور در جام جهانی با درخشش در فرانسه
داگلاس سوزا با اشاره به انگیزههای بالای این بازیکن جوان گفت: «اندریک معتقد است که اگر در مسابقات پیشرو عملکرد خوبی داشته باشد، میتواند راهی جام جهانی شود.» وی همچنین هنگامی که مورد پرسش قرار گرفت، گریزی به دوران حضور فرزندش در رئال مادرید زد و از شرایط او در آن مقطع انتقاد کرد.
گلایه از محدودیتها در برنابئو
پدر این ستاره برزیلی در گفتگو با ESPN برزیل خاطرنشان کرد: «اندریک تکیهکلامی دارد که میگوید زمین فوتبال، زمین بازی اوست. اما در رئال مادرید به نوعی این زمین بازی را از او گرفتند. تمام چیزی که او میخواهد، فوتبال بازی کردن است.» این سخنان نشاندهنده نارضایتی از فرصتهای محدودی است که در دوره اول حضورش در مادرید در اختیار او قرار گرفته بود.
بازگشت لبخند در لیون
او در ادامه بر اهمیت آرامش روحی فرزندش تأکید کرد و افزود: «اکنون او این خوشحالی را دوباره پیدا کرده است. عروس من در انتقال اندریک به لیون نقش تعیینکنندهای داشت و او اکنون خوشحال است. ما همگی خوشحالیم و این مهمترین مسئله است.» این موضوع نیازی به گفتن نداشت؛ چرا که پسر او اکنون در فرانسه تواناییهایش را به اثبات رسانده و با قدرت در اتاق مدیران رئال مادرید را میکوبد تا در بازگشت دوباره به برنابئو، به دستاوردهایی فراتر از گذشته دست یابد.