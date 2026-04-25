صراحت لهجه گوتی درباره بازگشت احتمالی مورینیو به رئال
ستاره سابق کهکشانیها بر این باور است که دوران حضور سرمربی پرتغالی در این باشگاه به سر آمده و بازگشت دوباره او به سانتیاگو برنابئو نمیتواند اتفاق مثبتی تلقی شود.
به گزارش ایلنا، گمانهزنیها درباره آینده نیمکت کهکشانیها به اوج خود رسیده است. رئال مادرید که در ماه آوریل دیگر شانسی برای کسب جام ندارد، آماده میشود تا فصل را دستخالی به پایان برساند و همین موضوع باعث شده تا اسامی گزینههای جانشینی آربلوا در صدر اخبار رسانهها قرار بگیرد.
دیدگاه تردیدآمیز گوتی به بازگشت آقای خاص
ژوزه مورینیو یکی از گزینههایی است که نامش برای هدایت مادریدیها مطرح شده است. ژوزه ماریا گوتیرز، ملقب به «گوتی»، شب گذشته در جریان گزارش کارشناسی تساوی رئال مادرید در لاکارتوخا، در پاسخ به سوالی درباره احتمال دومین دوره حضور مورینیو در برنابئو اظهار داشت:«مورینیو مربی بزرگی است، اما فکر میکنم او اکنون در دوران اوج خود قرار ندارد؛ به این معنا که او از فنرباغچه آمده و بنفیکا را هم در شرایط بسیار بدی تحویل گرفت. من معتقدم مربیانی وجود دارند که در فرم بهتری نسبت به مورینیو هستند یا من ترجیح میدهم با آنها قرارداد امضا کنم.»
چراغ سبز مورینیو به پیشنهادهای جدید
در سوی دیگر، مورینیو نیز درهای بازگشت به رئال مادرید را نبسته است. او در اظهارات اخیر خود در لیسبون، وقتی با پرسشی درباره آیندهاش مواجه شد، خاطرنشان کرد که او و باشگاه بنفیکا یک بازه زمانی ۱۰ روزه پس از پایان فصل در اختیار دارند تا پشت میز مذاکره بنشینند و در این باره گفتگو کنند. این موضعگیری نشان میدهد که مربی پرتغالی آماده بررسی چالشهای جدید در مسیر حرفهای خود است.