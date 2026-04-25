وداع با چهره ماندگار فوتبال جزایر قناری؛ آنخل سانچز درگذشت

پیشکسوت نام‌آشنای فوتبال اسپانیا که سابقه پوشیدن پیراهن باشگاه‌های لاس‌پالماس، یونیورسیداد و وسینداریو را در کارنامه داشت، چشم از جهان فروبست.

به گزارش ایلنا، جامعه فوتبال جزایر قناری در پی درگذشت آنخل سانچز، بازیکن پیشین تیم‌های اونیورسیداد لاس‌پالماس، وسینداریو و لاس‌پالماس، در سوگ فرو رفت. این پیشکسوت فوتبال جمعه شب در سن ۴۹ سالگی دار فانی را وداع گفت. او که در روزهای اخیر به دلیل وخامت شدید وضعیت جسمانی ناشی از بازگشت بیماری‌اش در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بود، سرانجام تسلیم شد.

نبرد ناتمام با بیماری

سانچز پیش از این موفق شده بود بر بیماری سرطان پوست غلبه کند، اما در ماه‌های اخیر با عقب‌گرد جدی سلامتی‌اش روبرو شد که منجر به بستری شدن او در بیمارستان و در نهایت وقوع این فرجام تلخ گردید؛ اتفاقی که جامعه ورزش منطقه را در شوکی عمیق فرو برده است. او که به واسطه تعهد و دوران حرفه‌ای درخشانش در فوتبال جزایر شناخته می‌شد، با رفتنش خلاء بزرگی میان هم‌بازیان سابق، هواداران و کسانی که شاهد دفاع متعصبانه او از پیراهن باشگاه‌های مختلف مجمع‌الجزایر بودند، بر جای گذاشت.

اسطوره تکرار‌نشدنی اونیورسیداد

او در مستطیل سبز هنرمندی تمام‌عیار بود که به ویژه در لباس یونیورسیداد لاس‌پالماس چشمان را خیره می‌کرد. سانچز در این تیم ۱۹۷ بار به میدان رفت و ردپایی ماندگار از خود بر جای گذاشت. وی پس از آویختن کفش‌هایش، مسیر مربیگری را در پیش گرفت و علاوه بر فعالیت در لاس‌پالماس، هدایت تیم‌هایی همچون وسینداریو، ویلا د سانتا بریگیدا، استرلا، سی‌دی منساخرو و سان‌آنتونیو را نیز بر عهده داشت.

