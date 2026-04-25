حدادی: عجلهای برای معرفی نمایندگان آسیایی نیست
مدیرعامل پرسپولیس با اشاره به افزایش سهمیه مستقیم ایران در لیگ نخبگان آسیا، تأکید کرد که فدراسیون میتواند بدون فشار زمانی و با صبر بیشتر نمایندگان کشور را معرفی کند.
به گزارش ایلنا، پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، با اشاره به اعلام جدید AFC درباره افزایش سهمیه مستقیم ایران در لیگ نخبگان آسیا، از فدراسیون فوتبال خواست تا در فضایی آرامتر و بدون شتابزدگی اقدام به معرفی تیمهای حاضر در رقابتهای آسیایی کند. بر اساس جدول سهمیهبندی جدید، تعداد تیمهای حاضر در لیگ قهرمانان (نخبگان و دو) از فصل جاری از ۲۴ به ۳۲ افزایش یافته و سهمیه ایران نیز بدون نیاز به پلیآف بیشتر شده است.
حدادی با تأکید بر اینکه تیمهای ایرانی دیگر مجبور نیستند در مرحله پلیآف شرکت کنند، گفت:«با افزایش سهمیه مستقیم، ضرورتی برای تصمیمگیری عجولانه وجود ندارد. میتوان لیگ را با آرامش به پایان رساند و پس از مشخص شدن تیمهای صاحب سهمیه، آنها را بدون فشار زمانی به AFC معرفی کرد.»
او با اشاره به تجربه فصلهای گذشته افزود:«در برخی دورهها کشورهای دیگر نمایندگان خود را دیرتر از ایران معرفی میکردند اما مشکلی در روند قرعهکشی ایجاد نشد. این بار نیز میتوان از عنوانهایی مثل نماینده اول و نماینده دوم ایران استفاده کرد تا تا زمان پایان لیگ، انتخابها کاملاً عادلانه انجام شود.»
باشگاه پرسپولیس در پایان ضمن حمایت از تصمیمهای جدید AFC برای تقویت جایگاه فوتبال ایران، تأکید کرد که معرفی نمایندگان کشور باید با دقت، صبر و بر اساس معیارهای کاملاً فوتبالی انجام شود.
گفتنی است مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا از اواخر شهریور ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد.