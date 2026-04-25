پلگرینی:
مقابل رئال شایسته برتری بودیم
سرمربی کهنهکار بتیس با نگاهی مثبت به امتیازی که تیمش در دقایق پایانی مقابل رئال مادرید به چنگ آورد، عملکرد بازیکنانش را در مسیر بازگشت به بازی ستایش کرد.
به گزارش ایلنا، مانوئل پلگرینی، سرمربی بتیس، ارزیابی مثبتی از امتیازی که تیمش با گل هکتور بلرین در آخرین ثانیههای بازی مقابل رئال مادرید به دست آورد، ارائه داد؛ هرچند او در مجموع معتقد است که سبز و سفیدپوشان مستحق چیز بیشتری بودند و تنها درخشش خیرهکننده لونین مانع از پیروزی آنها در این میدان شد.
حمایت تمامقد هواداران
"فکر میکنم ما هرگز به هواداران شک نکردهایم. بدون تردید، شکستی که اینجا متحمل شدیم و منجر به حذف ما از لیگ اروپا شد، برای همه بسیار دردناک بود؛ چه برای آنها، چه بازیکنان و چه کادر فنی. اما آن تلخی تنها چند روز ادامه داشت و ما باید به جلو حرکت کنیم. همانطور که پیشتر گفتهام، شایستگی بزرگ این تیم آن است که وقتی در اروپا بازی میکنیم، لیگ را رها نمیکنیم؛ چرا که ممکن است فقط به فینال یا نیمهفینال برسید و اگر نرسید، تمام زحماتتان بیهوده میشود. شما باید روی لیگ تمرکز کنید تا در موقعیتی باشید که بتوانید برای اهداف مهم بجنگید. تیم در آن جایگاه قرار دارد، هواداران این را به خوبی درک کردند، ما همگی در آن تلخی شریک بودیم و بار دیگر، آنها همانطور که همیشه هستند، پشت تیم ایستادند."
بهبود عملکرد تیم با حضور ایسکو
"هیچکدام از کارهایی که ایسکو انجام میدهد نمیتواند تصادفی باشد. او استعدادی ذاتی دارد که همیشه پاسهای گرهگشا میدهد و کنترل بازی را در دست میگیرد، آن هم در حالی که از دو مصدومیت بسیار طولانی برمیگردد. تصادفی نیست که حضور او در تیم تأثیرگذار است. من فکر میکنم ما پیش از آن هم مستحق تساوی بودیم. لونین بهترین بازیکن رئال مادرید بود؛ او چهار مهار بسیار دشوار داشت و مساوی کردن در دقیقه آخر طعم خوبی در دهان ما باقی گذاشت، اما در مجموع ۹۰ دقیقه، ما لیاقت پیروزی را داشتیم."
صحنههای بحثبرانگیز بازی
"من برخورد توپ به دست براهیم را ندیدم، بنابراین نمیتوانم نظری بدهم. فکر میکنم بعد از ۲۵ دقیقه ابتدایی که تیم خوب بازی نمیکرد، ما کنترل مسابقه را به دست گرفتیم. فرصتهای زیادی داشتیم؛ چهار موقعیت بسیار واضح درون محوطه جریمه که به بیرون زدیم و دو یا سه مورد دیگر که لونین به خوبی مهار کرد. در نیمه دوم بازی در کنترل ما بود و باز هم لونین چند ضربه را گرفت؛ بنابراین فکر میکنم تساوی کمترین حق ما بود. در مورد صحنه دیگر، این حرکتی است که ۲۰ بار اتفاق میافتد؛ هر دو بازیکن به هم تنه میزنند، یکی برای گرفتن خطا روی زمین میافتد و داور هم چون خطایی نبود، چنین برداشتی نداشت. در کل فکر میکنم مستحق بیش از یک امتیاز بودیم، اما شیوه به دست آوردن آن، به خصوص مقابل رقیبی مثل رئال مادرید، ما را راضی میکند."
اعتراض آربلوا به خطای احتمالی در صحنه گل تساوی
"من آن صحنه را از جایگاه خودم و سپس در ویدیو دیدم. دست براهیم را ندیدم، اما بدون شک دو بازیکن همدیگر را گرفتند و یکی طوری زمین خورد که انگار هل داده شده است. اینها صحنههایی است که بارها در یک مسابقه رخ میدهد. تکرار میکنم که هنر بزرگ رئال مادرید این بود که لونین دو یا سه مهار انجام داد؛ ما خیلی زودتر مستحق گل تساوی بودیم و اگر کل بازی را مرور کنیم، شایسته پیروزی هم بودیم."
آیا وینیسیوس حرفی به شما زد؟
"نه، حقیقت این است که او نه به نیمکت نزدیک شد، نه با من صحبتی کرد و نه شنیدم که چیزی بگوید."
فرم ایدهآل بلرین
"به یاد دارم زمانی که آن سوال از من پرسیده شد، گفتم دلیلی دارد که آرسنال هکتور بلرین را در ۱۸ سالگی خرید. او بازیکنی با کیفیت بسیار بالاست که سالی پر از مصدومیت را پشت سر گذاشته است. او دو بازی قبل هم اینجا گل زده بود و امروز هم دوباره تکرار کرد؛ بنابراین برای او بسیار خوشحالم، چون وقتی برمیگردد کمک زیادی به تیم میکند."
مصدومیت بارترا
"مارک بارترا در کف پای خود احساس درد کرد. باید معاینه شود تا دلیل این اتفاق مشخص گردد، اما او نمیتوانست ادامه دهد و به همین دلیل دیگو یورنته وارد زمین شد."
ارزش تک امتیاز مسابقه
"در این مقطع پایانی، هر امتیازی غنیمت است، اگرچه در خانه همیشه به دنبال هر سه امتیاز هستید. ما مقابل رئال مادرید بازی کردیم که رقیب آسانی نیست. نحوه کسب این امتیاز در دقیقه آخر با توجه به آنچه در مسابقه انجام دادیم، آن را ارزشمند میکند. فکر میکنم مستحق سه امتیاز بودیم، اما پنج بازی باقی مانده که سه تای آن در خانه است. باید قوی باشیم تا این رتبه پنجم را حفظ کنیم. در پایان فصل خواهیم دید که آیا این امتیاز مهم بوده یا نه، اما باید سعی کنیم در تمام بازیهای باقیمانده امتیاز بگیریم."
بتیس شناسنامهدار در هفتههای پایانی
"اینکه ما بتیس همیشگی باشیم یا نه، به بازیکنان داخل زمین بستگی دارد. بازیکنان انفجاری وجود دارند که در نبردهای یک در مقابل یک شرکت کرده و به فضاها میزنند؛ این متفاوت از شکلی است که ما امروز با ایسکو و بازیکنانی که کنترل توپ را در دست میگیرند و مکث لازم برای ایجاد خطر را فراهم میکنند، بازی را تمام کردیم. من ۲۰ دقیقه اول را دوست نداشتم چون ابتکار عمل را به رئال مادرید دادیم، اما در ۱۵ دقیقه پایانی نیمه اول چهار فرصت داخل محوطه داشتیم که به بیرون رفت، به علاوه مهارهای لونین. نیمه دوم عملاً تماماً در اختیار ما بود."
فشار بر روی رقبا
"بعد از نتایج این هفته خواهیم دید که آیا این امتیاز ارزشمند است یا خیر. از سوی دیگر، آمارهای امسال ممکن است کمی پایینتر باشد؛ معمولاً برای رتبه پنجم یا ششم ۵۸ یا ۵۹ امتیاز نیاز بوده است. ما پنج بازی دیگر داریم، سه بازی خانگی که بسیار مهم هستند و دو بازی خارج از خانه. خواهیم دید که از نظر ریاضی به چه امتیازی میرسیم، اما این موضوع به نتایج تیمهای پایینتر از ما هم بستگی دارد."
وضعیت ذهنی و جسمی ایسکو
"او از نظر ذهنی خوب است چون در حال فرصت پیدا کردن برای بازی است. اینها دقایقی است که او روز بعد در عضلاتش و به دلیل خستگی حس میکند. او باید به تدریج زمان بیشتری بگیرد؛ فکر میکنم هنوز نیاز دارد که بیش از ۲۰ دقیقه بازی کند، او هنوز کاملاً آماده نیست اما ما پیشرفت او را هر هفته ارزیابی میکنیم. ورود او در کنار لوسلسو به ما آرامش بیشتری داد تا گزینههایی که داشتیم را پیدا کنیم."
نقش باکامبو
"او بازی خوبی انجام داد، مثل بازی قبلی، به همین دلیل فیکس شد. همچنین کوچو هنوز کمی ناراحتی داشت و صد درصد آماده نبود. اگر گلی که نصیبش شد را به ثمر میرساند، بازی بهتری میشد، اما او به خوبی حرکت کرد و مدام توپ را طلب میکرد. فکر میکنم بازی خوبی ارائه داد."