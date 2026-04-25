به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان در دومین مسابقه مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ساحلی سانیا، نمایش درخشانی ارائه داد و موفق شد تایلند را با نتیجه پرگل ۱۳ بر ۱ شکست دهد.

این پیروزی سنگین، شاگردان ایرانی را یک گام دیگر به صدر جدول گروه خود نزدیک کرد. فوتبالیست‌های ساحلی ایران فردا از ساعت ۱۱:۳۰ در سومین دیدار گروهی به مصاف عربستان خواهند رفت.

