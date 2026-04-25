پیروزی مقتدرانه ساحلی‌بازان برابر تایلند

پیروزی مقتدرانه ساحلی‌بازان برابر تایلند
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در دومین دیدار خود در بازی‌های آسیایی ساحلی سانیا، با نمایشی هجومی تایلند را با نتیجه‌ای خیره‌کننده شکست داد و به صدرنشینی گروه نزدیک‌تر شد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان در دومین مسابقه مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ساحلی سانیا، نمایش درخشانی ارائه داد و موفق شد تایلند را با نتیجه پرگل ۱۳ بر ۱ شکست دهد.

این پیروزی سنگین، شاگردان ایرانی را یک گام دیگر به صدر جدول گروه خود نزدیک کرد. فوتبالیست‌های ساحلی ایران فردا از ساعت ۱۱:۳۰ در سومین دیدار گروهی به مصاف عربستان خواهند رفت.

پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
کرمان خودرو
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
