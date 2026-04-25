یاران امید ابراهیمی در لیگ نخبگان آسیا

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال الشمال قطر که در فصل جاری رقابت‌های لیگ ستارگان نمایشی فراتر از انتظار داشته و تحسین کارشناسان را برانگیخته است، حالا خود را در قامت یک مدعی آسیایی می‌بیند. تنها ساعاتی پس از آنکه کنفدراسیون فوتبال آسیا جزئیات مربوط به فرمت جدید لیگ نخبگان برای فصل ۲۰۲۷-۲۰۲۶ و افزایش سهمیه‌ها را به صورت رسمی ابلاغ کرد، باشگاه الشمال با انتشار بیانیه‌ای از قطعی شدن جواز حضور خود در این مسابقات معتبر پرده برداشت.

یاران امید ابراهیمی، هافبک باتجربه و ایرانی این تیم، در حال حاضر با کسب ۳۷ امتیاز در رتبه دوم جدول رده‌بندی لیگ قطر تکیه زده‌اند. این جایگاه در حالی به دست آمده که تیم‌های متمول و قدرتمندی نظیر الریان و الغرافه با ۳۵ امتیاز در تعقیب سایه به سایه الشمال هستند و برای تصاحب رتبه دوم دندان تیز کرده‌اند. با این حال، سرنوشت نایب‌قهرمانی کاملاً در دستان یاران ابراهیمی است.

حساسیت‌ها در لیگ ستارگان به اوج خود رسیده و الشمال برای نهایی کردن نایب‌قهرمانی و مسجل کردن حضور مقتدرانه در آسیا، یک ایستگاه دشوار دیگر پیش رو دارد. اگر این تیم در هفته پایانی موفق شود از سد السد قدرتمند بگذرد، بدون توجه به نتایج سایر رقبای مدعی، عنوان نایب‌قهرمانی خود را در لیگ ستارگان تثبیت خواهد کرد؛ دستاوردی که یک پایان رویایی برای فصل درخشان این تیم محسوب می‌شود.

