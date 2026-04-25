به گزارش ایلنا، هکتور بلرین در جریان تساوی امشب میان بتیس و رئال مادرید در ورزشگاه لاکارتوخا، به ستاره بی‌چون و چرای میدان تبدیل شد. این مدافع کناری کاتالان در آخرین لحظات بازی، گل تساوی‌بخش را به ثمر رساند تا یک امتیاز ارزشمند را برای بتیس در تقابل با شاگردان آربلوا قطعی کند و آن‌ها را به هدف‌شان یعنی تثبیت جایگاه پنجم لالیگا نزدیک‌تر کند. آنچه در ادامه می‌خوانید اظهارات او در گفتگو با DAZN است.

گل لحظه آخری

"در این موقعیت‌ها، زمان بسیار کمی برای فکر کردن دارید. وقتی معمولاً ضربه نهایی را می‌زنم، بازیکنی نیستم که خیلی محکم به توپ ضربه بزنم. من همیشه تیرک دروازه را هدف می‌گیرم و خب، در میان آن همه کشمکش، گمان می‌کنم توپ وارد شد. نمی‌دانم داور منتظر چه چیزی بود، واقعاً نمی‌دانم آن صحنه چطور رقم خورد، اما خب، فکر می‌کنم این کمی شبیه به یک واکنش تلافی‌جویانه بود چون ما فرصت‌های بسیار زیادی داشتیم. در طول مسابقه، این احساس را داشتم که کنترل بازی در دست ماست و می‌توانیم موقعیت‌های زیادی ایجاد کنیم، اما شانس این را نداشتیم که آن‌ها را به گل تبدیل کنیم. و ببینید، این قرعه به نام من افتاد، بنابراین از این بابت خوشحالم."

ارزیابی نتیجه تساوی "نمی‌دانم از بیرون چطور به نظر می‌رسید، اما از داخل زمین، فکر می‌کنم حتی نگرفتن هر سه امتیاز هم کمی ناعادلانه است، نمی‌دانم. این حسی بود که من از داخل مستطیل سبز داشتم. آن‌ها مسلماً به عنوان یک تیم بسیار خوب با بازیکنانی با کیفیت بسیار بالا، خطرات زیادی هم برای ما ایجاد کردند، اما ما ضربات زیادی به سمت دروازه داشتیم. دروازه‌بان تمام آن‌ها را مهار می‌کرد. ما لیاقت حتی کمی بیشتر از این را داشتیم. من راضی هستم چون در نهایت، یک امتیاز خانگی مقابل مادرید نتیجه خوبی است، اما خب، اگر صادق باشم فکر می‌کنم مستحق کمی بیشتر از این بودیم."

خطای احتمالی روی مندی در صحنه گل

"نمی‌توانستم باور کنم. یعنی اگر این گل را هم مردود می‌کردند... واقعاً چه بدشانسی بزرگی می‌شد. در پایان مسابقه هم به خاطر تمام آن دوندگی‌ها، فرسوده شده بودم. بازی در نیمه دوم بسیار باز شد و آن‌ها فوق‌العاده سریع هستند، ما باید خیلی هوشیار می‌بودیم. این فقط خستگی فیزیکی نیست، بلکه خستگی ذهنی ناشی از مجبور بودن به دفاع مقابل آن‌ها با آن شدت بالاست. من از نتیجه خوشحالم، راضی هستم و فکر می‌کنم این نشان می‌دهد که این تیم همچنان با قدرت پیش می‌رود، این تیم می‌جنگد، این تیم باور دارد و این تیم می‌خواهد فوتبال بازی کند؛ ما توانایی انجام این کار و حتی فراتر از آن را داریم."

رویای لیگ قهرمانان

"ما می‌خواهیم به تمام اهدافی که در دسترس‌مان قرار دارد، دست پیدا کنیم. ما همیشه نسبت به اشتباهات خود آگاه هستیم، اما در عین حال از فوتبالی که ارائه می‌دهیم و اشتیاق و جاه‌طلبی خود به عنوان یک تیم که معتقدم سال به سال آن را به اثبات می‌رسانیم، کاملاً آگاهیم."

