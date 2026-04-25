ترکیب احتمالی بارسلونا / نقشه فلیک برای عبور از سد ختافه در مسیر قهرمانی

به گزارش ایلنا، تیم‌های فوتبال ختافه و بارسلونا در شرایطی روز شنبه رو در روی یکدیگر قرار می‌گیرند که هر دو باشگاه برای دستیابی به مقاصد متفاوتی در جدول رده‌بندی می‌جنگند.

آبی‌اناری‌ها قصد دارند با به غنیمت بردن امتیازات کامل این نبرد، فاصله خود را با جام قهرمانی لالیگا به حداقل برسانند؛ در سمت مقابل، شاگردان خوزه بوردالاس در پی آن هستند تا با متوقف کردن صدرنشین، بخت خود را برای رزرو بلیت صعود به رقابت‌های اروپایی فصل بعد افزایش دهند.

هانس فلیک برای چیدمان نفرات خود در این جدال سرنوشت‌ساز با چالش‌های جدی در فاز تهاجمی روبروست. بزرگترین ضربه به بدنه تاکتیکی بارسا، نبود لامین یامال است که پس از تقابل با سلتاویگو راهی کلینیک درمانی شد. همچنین رافینیا که در فیفادی اخیر و در پیراهن تیم ملی برزیل دچار آسیب‌دیدگی شده بود، هنوز شرایط بازگشت به مستطیل سبز را پیدا نکرده است.

میزبان نیز برای این مسابقه با لیست غایبان متعددی دست و پنجه نرم می‌کند. بوردالاس ناچار است بدون بهره‌گیری از توانایی‌های خوانمی و بورخا مایورال تیمش را روانه میدان کند. علاوه بر این، ماریو مارتین به دلیل گرفتگی عضله همسترینگ در روزهای اخیر تحت نظر پزشکان بوده و حضور رومرو نیز به علت جریمه انضباطی و محرومیت در این تقابل غیرممکن است.

۱۱ مرد احتمالی بلوگرانا

پیش‌بینی می‌شود بارسلونا با این آرایش وارد زمین شود: خوان گارسیا، ژول کنده، پائو کوبارسی، جرارد مارتین، آلخاندرو بالده، پدری، فرنکی دی‌یونگ، رونی بردغجی، دنی اولمو، فرمین لوپز و فران تورس.

انتهای پیام/