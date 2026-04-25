تصمیم جنجالی فیفا
برگزاری بازیهای لیگ خارج از کشور
چراغ سبز فیفا برای خروج مسابقات رسمی از مرزها؛ لیگهای معتبر اروپایی در مسیر برگزاری بازی در قارههای دیگر قرار گرفتند.
به گزارش ایلنا، بر اساس افشاگریهای اخیر روزنامه گاردین، فدراسیون جهانی فوتبال آماده است تا تحولی بنیادین در ساختار رقابتهای باشگاهی ایجاد کند و به تمامی لیگهای تحت پوشش خود، به ویژه پنج لیگ تراز اول قاره سبز، مجوز دهد تا در هر فصل یک مسابقه رسمی و امتیازی را در خارج از خاک کشور خود برگزار کنند.
این طرح که به عنوان بخشی از راهبرد کلان فیفا برای بینالمللی کردن هرچه بیشتر فوتبال شناخته میشود، علیرغم اینکه هنوز به مرحله امضای نهایی نرسیده است، اما به احتمال فراوان از بازه زمانی فصل ۲۰۲۷-۲۰۲۶ در تقویم مسابقات گنجانده خواهد شد.
هدف اصلی از اتخاذ این رویکرد جدید، تقویت جایگاه جهانی فوتبال و توسعه نفوذ تجاری و جذب هواداران در نقاط مختلف دنیا اعلام شده است.
مقامات فیفا در نظر دارند با بینالمللی کردن دیدارهای داخلی، حضور این مسابقات را در بازارهای استراتژیک و رو به رشد، به خصوص در آمریکای شمالی و قاره آسیا، به شکلی چشمگیر افزایش دهند.
این اقدام میتواند فرصتهای اقتصادی جدیدی را برای باشگاهها و سازمانهای لیگ فراهم کند تا از پتانسیلهای مالی این مناطق برای رشد درآمدهای خود بهرهبرداری کنند.