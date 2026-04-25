خبری از سوپرجام آسیا نیست
کنفدراسیون فوتبال آسیا موضع رسمی خود را درباره احتمال احیای رقابت سوپر جام آسیا، مشخص کرد.
به گزارش ایلنا، طی روزهای گذشته اخبار و زمزمههایی در محافل ورزشی به گوش میرسید که از احتمال تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا برای راهاندازی مجدد مسابقات سوپر جام آسیا از فصل آینده حکایت داشت. با این حال، نهاد حاکم بر فوتبال قاره کهن اکنون با اتخاذ موضعی صریح، به شایعات پیرامون احیای این تورنمنت پایان داده است.
در همین راستا، یکی از مقامات رسمی AFC در مصاحبهای با نشریه معتبر «الریاضیه» عربستان صراحتاً خاطرنشان کرد که در مقطع کنونی، هیچگونه طرح یا برنامهای برای برگزاری دوباره رقابتهای سوپر جام در تقویم اجرایی این کنفدراسیون پیشبینی نشده است.
لازم به ذکر است که مسابقات سوپر جام آسیا پیش از این در بازه زمانی سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۲ میلادی، در قالب ۸ دوره برگزار میشد. در تاریخچه این رقابتها، باشگاههای الهلال عربستان و سوون سامسونگ کره جنوبی موفق شدند هر کدام با کسب دو عنوان قهرمانی، نام خود را به عنوان پرافتخارترین تیمهای این تورنمنت ثبت کنند.