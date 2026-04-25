به گزارش ایلنا، کمیته انضباطی یوفا تصمیم گرفت جانلوکا پرستیانی، بازیکن بنفیکا را به دلیل توهین نژادپرستانه به وینیسیوس در جریان بازی پلی‌آف لیگ قهرمانان مقابل رئال مادرید، شش جلسه محروم کند که سه جلسه آن تعلیق شده است.

در متن بیانیه آمده است: «پس از تحقیقات بازرس اخلاق و انضباط یوفا، پرونده‌ای انضباطی علیه جیانلوکا پرستیانی، بازیکن باشگاه بنفیکا، به دلیل رفتار تبعیض‌آمیز احتمالی گشوده شد. تصمیم بر این است که جانلوکا پرستیانی در مجموع از شش (۶) بازی رسمی باشگاهی و/یا تیم ملی تحت نظر یوفا که در شرایط عادی واجد شرایط حضور در آن‌ها بود، محروم شود. محرومیت سه (۳) جلسه از این مسابقات، مشروط به یک دوره آزمایشی دو (۲) ساله از تاریخ صدور این حکم است.»

همچنین یوفا از فیفا درخواست کرده که محرومیت مذکور را به سطح جهانی گسترش دهد که می‌تواند پرستیانی را از حضور در جام جهانی محروم کند.

