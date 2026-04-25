حمایت از آرتتا برای سرمربیگری در بارسلونا
نیکی بات، هافبک پیشین شیاطین سرخ، معتقد است که میکل آرتتا به دلیل هویت تاکتیکی و ریشههایش در لاماسیا، حتی بدون کسب جام در لندن هم گزینهای ایدهآل برای نیمکت بارسلونا در آینده خواهد بود.
به گزارش ایلنا، سرمربی آرسنال به عنوان جانشین طبیعی برای هدایت بارسلونا شناسایی شده است و نادال پافشاری میکند که آرتتا «دیانای» لازم برای رهبری این باشگاه را در اختیار دارد. با وجود فشارهای شدید روی آرتتا برای به ارمغان آوردن قهرمانی لیگ برتر در شمال لندن، نادال معتقد است جایگاه او در کاتالونیا تحت تأثیر تعداد جامهای فعلیاش قرار نخواهد گرفت.
فعالیت آرتتا در تبدیل کردن توپچیها به مدعی همیشگی قهرمانی، در اسپانیا نادیده گرفته نشده است. نادال پیشنهاد میدهد که آموزش آرتتا زیر نظر پپ گواردیولا، در کنار تکامل تاکتیکی خودش در امارات، کاملاً با اصول «کرایف» که بارسلونا به طور سنتی در سرمربیان خود به دنبال آن بوده، همخوانی دارد.
نادال: در بارسا شخصیت مهمتر از جام است
نادال در گفتگو با «بتبرادرز» استدلال کرد که موفقترین دورانهای بارسلونا اغلب توسط مربیانی رقم خورده که پیش از ورودشان، ویترین افتخارات پر و پیمانی نداشتند. او انتصاب گواردیولا و لوئیس انریکه را سندی بر این مدعا دانست که هماهنگی سبک بازی و داشتن شخصیت قوی، حیاتیترین مؤلفههای یک انتخاب موفق هستند.
او در این باره گفت: "بارسلونا برخی از بهترین مربیان خود را بدون اینکه لزوماً با پیشینه کسب عناوین قهرمانی آمده باشند، در اختیار داشته است. گواردیولا از تیم ب آمد و لوئیس انریکه هم همینطور. موضوع دیدن یک شخصیت و سبکی است که بتواند به طور طبیعی با باشگاه سازگار شود."
دوران درخشان در آرسنال؛ یک آزمون عالی
دوران حضور آرتتا در لندن شاهد بازسازی کامل اسکواد آرسنال و القای فلسفه غالب مبتنی بر مالکیت توپ بوده که آینه تمامنمای مکتب فکری بارسلونا است. نادال اشاره کرد که توانایی آرتتا در مدیریت انتظارات بالا و شخصیتهای بزرگ، آن هم در زمان بازسازی یک نهاد تراز اول، دقیقاً همان چیزی است که در نیوکمپ مورد نیاز خواهد بود.
نادال در ادامه خاطرنشان کرد: "آرتتا کارش را با گواردیولا شروع کرد اما اکنون در آرسنال دوران درخشانی را سپری میکند. من فکر میکنم... در مورد مربیان، همیشه لازم نیست به این نگاه کنیم که آیا رزومه آنها با عناوین قهرمانی همراه بوده است یا خیر. موضوع دیدن چیزی متفاوت است. نه فقط به این دلیل که او بازیکن بارسلونا بوده، بلکه همچنان فکر میکنم او جایگاه لازم برای به دوش کشیدن وزن این تیم را دارد."
تمرکز آرتتا بر پایان دادن به خشکسالی جام در آرسنال
در حالی که گمانهزنیها درباره آینده او ادامه دارد، اولویت فوری آرتتا عبور از مراحل نهایی فصل لیگ برتر است؛ چرا که آرسنال برای کسب اولین عنوان قهرمانی خود در لیگ پس از بیش از دو دهه تلاش میکند. توپچیها پس از متحمل شدن دو شکست متوالی در لیگ برتر به رده دوم جدول سقوط کردند و به منچسترسیتی اجازه دادند تا تنها به دلیل تفاضل گل در صدر قرار بگیرد.