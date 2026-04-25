درگیری بازیکنان چلسی با گارناچو مقابل منچستریونایتد

به گزارش ایلنا، فضای حاکم بر چلسی پس از شکست یک بر صفر مقابل منچستریونایتد به شدت متشنج شده است و نشریه سان از یک درگیری لفظی تند در بین دو نیمه خبر می‌دهد. گارناچو که مقابل کارفرمایان سابق خود حاضر شده بود، در مرکز طوفان رختکن قرار گرفت و هم‌تیمی‌هایش ناراحتی خود را از عملکرد او ابراز کردند.

در این گزارش ادعا شده است که برخی از بازیکنان هم‌تیمی گارناچو در پایان نیمه اول و پس از یک نمایش بی‌رمق، در رختکن به او حمله‌ور شدند. این بال جوان در همان ابتدای مسابقه و در دقیقه ۱۶ به جای استوائو مصدوم وارد زمین شد، اما در حالی که آبی‌ها همچنان در طلسم گل‌نزنی به سر می‌برند، او برای اثرگذاری بر بازی با دشواری زیادی روبرو بود.

روز سخت گارناچو مقابل تیم سابق

شب تلخ این بازیکن آرژانتینی از ابتدا تا انتها ادامه داشت. گارناچو که ابتدا در سمت راست به کار گرفته شد و سپس به جناح چپ رفت، تا حد زیادی بی‌اثر نشان داد. شعاع حرکتی و تلاش دفاعی او به ویژه زمانی زیر ذره‌بین قرار گرفت که در نبردی ضعیف مغلوب برونو فرناندز شد تا کاپیتان یونایتد با رهایی از سد او، پاس گل پیروزی‌بخش ماتئوس کنیا را ارسال کند.

ناکامی‌های او تنها به یک لحظه غفلت دفاعی محدود نمی‌شد. دیوگو دالو بارها از این بازیکن ۲۱ ساله عبور کرد که منجر به بروز ناراحتی‌های آشکاری در زمین شد. حتی کول پالمر، ستاره اصلی چلسی نیز در حالی که این بال جوان مکرراً توپ را لو می‌داد دیده شد که در حال توبیخ اوست؛ گارناچو در نهایت مسابقه را با آمار ۱۵ بار از دست دادن توپ به پایان رساند.

لذت منچستریونایتد از پیروزی

در حالی که چلسی با اختلافات داخلی دست و پنجه نرم می‌کرد، بازیکنان شیاطین سرخ به نظر می‌رسید از پیروزی مقابل هم‌تیمی سابق خود لذت می‌برند. لوک شاو تصویری را در اینستاگرام منتشر کرد که او را در حال تقابل با گارناچوی مستأصل نشان می‌داد؛ پستی که با لایک‌ها و نظرات بازیکنانی چون دالو، فرناندز، کنیا، جاشوا زیرکزی و حتی میسون مانت، بازیکن سابق آبی‌ها همراه شد.

استقبال هواداران مهمان در بخش «شد اند» از گارناچو نیز به همان اندازه خصمانه بود و او در تمام مدت حضور در زمین بارها هو شد. بازیکنان یونایتد که پیش از انتقال ۴۰ میلیون پوندی او به غرب لندن، از رفتار گارناچو خسته شده بودند، طبق گزارش‌ها این عملکرد را تاییدی بر درستی تصمیم خود برای اجازه خروج به او پس از تیره شدن رابطه‌اش با روبن آموریم می‌دانستند.

شروع ناامیدکننده در لندن

گارناچو از زمان انتقال پرسر و صدای خود، در توجیه برچسب قیمتی سنگینش ناکام بوده و تنها ۸ گل در ۴۰ بازی به ثمر رسانده است. فرم اخیر او به ویژه نگران‌کننده بوده، به طوری که این بازیکن در هیچ‌یک از ۶ دیدار اخیر چلسی در ترکیب اصلی قرار نگرفته است. این عدم تاثیرگذاری باعث شده زمزمه‌هایی مبنی بر این که چلسی از همین حالا در فکر واگذاری این بازیکن جوان در پنجره نقل و انتقالات تابستانی است، به گوش برسد. با ثبت پنج شکست متوالی در لیگ بدون زدن حتی یک گل - رکوردی منفی که از سال ۱۹۱۲ در این باشگاه دیده نشده بود - فشار روی گارناچو و سایر اعضای تیم در بالاترین حد ممکن قرار دارد.

