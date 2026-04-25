امید بزرگ فرهاد مجیدی/ بقا همچنان ادامه دارد

به گزارش ایلنا، هفته بیست‌وسوم لیگ ادنوک با اتفاقاتی همراه بود که در نهایت بیش از هر تیمی به سود البطائح و فرهاد مجیدی تمام شد؛ تیمی که اگرچه مقابل العین با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد و در ظاهر قدمی به سمت منطقه خطر برداشت، اما لغزش همزمان رقبای مستقیم، شرایط جدول را به نفعش تغییر داد.

در مهم‌ترین بازی‌های مرتبط با سقوط، الوصل در ورزشگاه زعبیل با نتیجه ۴ بر ۲ دبا را شکست داد. این پیروزی که با درخشش فابیو لیما و دبل او همراه بود، دبا را در قعر جدول و با ۱۷ امتیاز نگه داشت و موقعیت این تیم را بحرانی‌تر کرد. الوصل نیز با این برد ۳۹ امتیازی شد و به رده چهارم رسید.

در دیگر دیدار حساس، الظفره در خانه برابر عجمان با یک گل و روی ضربه دقیقه ۸۷ ولید ازارو شکست خورد. این در حالی بود که الظفره پس از ۱۰ نفره شدن عجمان فشار زیادی وارد کرد اما فرصت‌هایش را از دست داد. این تیم با ۱۸ امتیاز در رده ماقبل آخر ماند و شرایطش برای بقا دشوارتر شد.

مجموع این نتایج باعث شد البطائح با ۱۹ امتیاز در رده دوازدهم باقی بماند و فاصله‌اش با منطقه سقوط حفظ شود؛ سناریویی ایده‌آل برای شاگردان مجیدی، آن هم در هفته‌ای که خودش نتیجه مطلوبی نگرفته بود.

اکنون تنها سه هفته تا پایان فصل باقی مانده و رقابت پایین جدول در اوج حساسیت است. البطائح باید در بازی‌های پیش‌رو امتیازات حیاتی کسب کند، هرچند برنامه مسابقات برای رقبایی مثل الظفره نیز بسیار دشوار به نظر می‌رسد. فرهاد مجیدی امیدوار است همانند فصل گذشته، مأموریت بقا را این بار نیز با موفقیت به پایان برساند.

