پایان مسیر رئال مادرید در کورس با بارسلونا

به گزارش ایلنا، شاگردان آلوارو آربلوا که پس از حذف از لیگ قهرمانان و چند بازی بدون برد تحت فشار بودند، بازی را هجومی آغاز کردند و در دقیقه ۱۷ با ضربه والی فدریکو والورده و ریباند تیزهوشانه وینیسیوس جونیور به گل رسیدند.

رئال مادرید پس از گل نخست چند فرصت دیگر برای افزایش اختلاف داشت. کیلیان امباپه در صدمین بازی‌اش برای مادرید بارها خط دفاع بتیس را آزار داد و حتی در ابتدای نیمه دوم روی پاس آرنولد گلزنی کرد، اما این گل به دلیل آفساید مردود شد. در ادامه امباپه به دلیل ناراحتی تعویض شد و جای خود را به گونزالو گارسیا داد.

آندری لونین با چند واکنش درخشان برابر حملات بتیس، تیمش را در بازی نگه داشت، اما در دقیقه ۴+۹۰ و روی اشتباه خط دفاعی و دفع ناقص رودیگر، توپ به هکتور بیرین رسید و او با ضربه‌ای دقیق گل تساوی را به ثمر رساند.

این تساوی ۱-۱، رئال را با ۷۴ امتیاز و فاصله‌ای قابل توجه از صدر جدول در موقعیتی دشوار قرار داد؛ در حالی که تنها پنج هفته تا پایان فصل باقی مانده است. بتیس نیز با این امتیاز، جایگاه خود را در رقابت برای سهمیه لیگ اروپا تقویت کرد.

