به گزارش ایلنا، در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها گزارش‌هایی درباره احتمال عدم حضور تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ و جایگزینی ایتالیا منتشر کرده‌اند؛ موضوعی که با واکنش مسئولان همراه شد و آنها تأکید کردند چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.

در همین راستا وزیر امور خارجه آمریکا نیز به این شایعات واکنش نشان داد و گفت از طرف آمریکا اعلام نشده که ایران نمی‌تواند در جام جهانی شرکت کند و مسئله اصلی ورزشکاران ایرانی نیستند، بلکه موضوع به افراد همراه آنها مربوط می‌شود.

با این حال مهدی محمدنبی، سرپرست تیم ملی، درباره واکنش فدراسیون فوتبال گفت: «ساعات آینده جلسه‌ای داخلی در فدراسیون با حضور اعضای هیئت‌رئیسه برگزار می‌کنیم و در آن درباره این موضوع تصمیم‌گیری خواهد شد.»

او همچنین با اشاره به موضع فیفا افزود: «تا جایی که در رسانه‌ها دیدم، خودشان از این موضوع عقب‌نشینی کرده‌اند و حتی بابت اظهارات مطرح‌شده از سوی یک تاجر ایتالیایی ابراز تأسف شده است. رئیس فیفا هم اعلام کرده چنین چیزی امکان‌پذیر نیست.»

گفتنی است تیم ملی ایران در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ با تیم‌های بلژیک، مصر و نیوزیلند هم‌گروه است.

انتهای پیام/