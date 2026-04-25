به گزارش ایلنا، ناپولی در شبی طوفانی و تحت رهبری ستاره‌های جدیدش، از همان دقیقه سوم قدرت‌نمایی کرد. اسکات مک‌تامینی روی پاس بی‌نقص کوین دی‌بروینه با شلیکی دقیق دروازه اودرو را باز کرد و جریان بازی را کاملاً به سود میزبان تغییر داد. برتری ناپولی ادامه یافت و در پایان نیمه نخست، فشار بی‌امان آن‌ها باعث شد فیلیپو تراچیانو به اشتباه دروازه خودی را باز کند. تنها لحظاتی بعد، دی‌بروینه با جاگیری مناسب و ضربه‌ای دقیق گل سوم را به ثمر رساند تا نیمه اول با نتیجه‌ای قاطع به پایان برسد.

در نیمه دوم، تعویض‌های کونته از جمله گیلمور و بوکما، ریتم تیم را حفظ کرد. در دقیقه ۵۲، آلیسون سانتوس روی یک ضدحمله سریع که با شروع میلینکوویچ-ساویچ شکل گرفت، گل چهارم را با ضربه‌ای تماشایی ثبت کرد. ناپولی حتی می‌توانست به گل‌های بیشتری برسد؛ ضربه سر امیر رحمانی به تیر برخورد کرد و مک‌تامینی نیز یک پنالتی را با واکنش عالی اودرو از دست داد.

در لحظات پایانی، کرمونزه چند موقعیت جدی خلق کرد اما واکنش‌های دیدنی میلینکوویچ-ساویچ کلین‌شیت ناپولی را حفظ کرد. این پیروزی پرگل بار دیگر نشان داد تیم کونته چه در حمله و چه در ساختار دفاعی به بلوغ کامل رسیده و آماده ادامه رقابت در بالای جدول است.

انتهای پیام/